開催：2026.6.25

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 4 - 5 [フィリーズ]

MLBの試合が25日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとフィリーズが対戦した。

ナショナルズの先発投手はカーソン・パルムクイスト、対するフィリーズの先発投手はアーロン・ノラで試合は開始した。

1回裏、2番 ルイス・ガルシア 2球目を打ってセンターへのホームランでナショナルズ得点 WSH 1-0 PHI

2回裏、7番 ホルビト・ビバス 初球を打って右中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 WSH 2-0 PHI

4回表、5番 ブライソン・ストット 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 WSH 2-1 PHI、6番 Ｊ．Ｔ．リアルミュート 初球を打ってセンターへの犠牲フライでフィリーズ得点 WSH 2-2 PHI、7番 ガブリエル・リンコネス 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 WSH 2-3 PHI

6回裏、7番 カーティス・ミード 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでナショナルズ得点 WSH 4-3 PHI

9回表、9番 デレク・ヒル 5球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでフィリーズ得点 WSH 4-5 PHI

試合は4対5でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのセス・ジョンソンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はナショナルズのリチャード・ラブレディーで、ここまで2勝4敗4S。フィリーズのデュランにセーブがつき、1勝3敗19Sとなっている。

ここまでナショナルズは41勝40敗で8.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区4位。一方フィリーズは44勝36敗で4.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-25 13:18:34 更新