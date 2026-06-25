「間違いなく我々の記憶に長く残る」強豪モロッコに敗戦も…奮闘したハイチを母国ファンは称える！「とても誇りに思う」「感動を味わわせてくれた」【Ｗ杯】
52年ぶり二度目のワールドカップ出場となったFIFAランキング88位のハイチ代表は現地６月24日、北中米Ｗ杯のグループＣ最終節で同６位のモロッコ代表とアトランタ・スタジアムで対戦した。
初戦のスコットランド戦を０−１、第２戦のブラジル戦を０−３で落とし、すでにグループステージ敗退が決まっていたハイチ。それでもモロッコ戦では意地を見せた。
10分、ジャン＝ケビン・デュベルンヌのクロスにレニー・ジョゼフがワンタッチで合わせる。これが相手GKに当たってゴールに吸い込まれてオウンゴールで先制。39分に同点弾を献上するも、43分にウィルソン・イシドールの豪快ミドル弾で勝ち越す。しかし45＋１分に再び失点。後半に入っても78分、89分にゴールを許して、２−４で敗れた。
結局、勝利は掴めず。それでも強豪を脅かした戦いぶりに対して、母国ファンからは以下のような声が上がっている。
「とても誇りに思うよ」
「素晴らしい感動を与えてくれてありがとう」
「本当に素晴らしい戦いだった」
「良く戦ったよ！」
「長らく忘れていた感動を味わわせてくれた」
「世界屈指の強豪であるモロッコ相手に善戦したことは、間違いなく我々の記憶に長く残るだろう」
「必ず2030年のワールドカップでリベンジしよう」
「チーム全員を誇りに思う」
多くのファンが選手たちの勇敢な姿勢を称えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】52年ぶり二度目のＷ杯出場で結果を残す！ ハイチの先制弾＆イシドールの衝撃的なゴラッソ！
初戦のスコットランド戦を０−１、第２戦のブラジル戦を０−３で落とし、すでにグループステージ敗退が決まっていたハイチ。それでもモロッコ戦では意地を見せた。
10分、ジャン＝ケビン・デュベルンヌのクロスにレニー・ジョゼフがワンタッチで合わせる。これが相手GKに当たってゴールに吸い込まれてオウンゴールで先制。39分に同点弾を献上するも、43分にウィルソン・イシドールの豪快ミドル弾で勝ち越す。しかし45＋１分に再び失点。後半に入っても78分、89分にゴールを許して、２−４で敗れた。
結局、勝利は掴めず。それでも強豪を脅かした戦いぶりに対して、母国ファンからは以下のような声が上がっている。
「素晴らしい感動を与えてくれてありがとう」
「本当に素晴らしい戦いだった」
「良く戦ったよ！」
「長らく忘れていた感動を味わわせてくれた」
「世界屈指の強豪であるモロッコ相手に善戦したことは、間違いなく我々の記憶に長く残るだろう」
「必ず2030年のワールドカップでリベンジしよう」
「チーム全員を誇りに思う」
多くのファンが選手たちの勇敢な姿勢を称えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】52年ぶり二度目のＷ杯出場で結果を残す！ ハイチの先制弾＆イシドールの衝撃的なゴラッソ！