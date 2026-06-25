「大して知らない」21歳日本代表FWが対戦するスウェーデンに本音。同僚MFは今大会ゴール「いい選手なのはわかっている」【W杯】
日本代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、スウェーデンと対戦する。
21歳のFW塩貝健人はスウェーデンの印象については、「まあ、大して知らないですけど、どんなもんか見るぐらいですかね。別にわからないです」とあっけらかんとしていた。
ヴォルフスブルクの同僚であるマティアス・スバンベリは、チュニジア戦でゴールを決めている。「（意識は）特にしていない」と話しつつも、実力は認めているようだ。
「いい選手なのはわかっているし、本当にああいう選手がいるんで、力のある選手がベンチからも出てくると思うし、本当に全然、油断していい相手じゃないかなと」
チュニジア戦ではピッチに立てなかった新星は、オランダ戦に続く出番を得られるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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21歳のFW塩貝健人はスウェーデンの印象については、「まあ、大して知らないですけど、どんなもんか見るぐらいですかね。別にわからないです」とあっけらかんとしていた。
ヴォルフスブルクの同僚であるマティアス・スバンベリは、チュニジア戦でゴールを決めている。「（意識は）特にしていない」と話しつつも、実力は認めているようだ。
「いい選手なのはわかっているし、本当にああいう選手がいるんで、力のある選手がベンチからも出てくると思うし、本当に全然、油断していい相手じゃないかなと」
チュニジア戦ではピッチに立てなかった新星は、オランダ戦に続く出番を得られるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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