「僕の経験でもない」日本代表が５大会連続出場の長友佑都でも“未知”の状況に…「気が緩みがち」【W杯】
日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ初戦で強豪オランダと２−２のドローに持ち込むと、続くチュニジアには４−０で大勝。勝点４で首位オランダと並び、総得点の差で２位につける。
ただ、大勝した後の試合が得てして難しくなるのが、サッカーに限らずスポーツの常。25日のスウェーデン戦はもちろん簡単な試合にはならないだろう。
５大会連続出場で経験豊富な長友佑都は、そのあたりをどう捉えているのか。
「ワールドカップでここまで大勝したことないんで、なかなか僕の経験でもないんですけど。ただ、やっぱり人間、大勝した後は気が緩みがちというのは、人間の本能としてあると思うで、そこはもう１回引き締めてやらないと」
39歳のSBは「何度も言うように、足をすくわれることがある。そこは自分もチームの状況を見て厳しいことを言った方がいいのかも含めて、その辺はちょっと感じながら、自分の嗅覚で」と続けた。
次の日の練習後は、「いい状態だと思います」と話しながらも、「練習中とか、一つ一つのシーンで、集中力が切れてるなと思ったら、でかい声で集中力を保つような声掛けはした」という。
重鎮の引き締めで、緩みを見せずに臨めるはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
ただ、大勝した後の試合が得てして難しくなるのが、サッカーに限らずスポーツの常。25日のスウェーデン戦はもちろん簡単な試合にはならないだろう。
５大会連続出場で経験豊富な長友佑都は、そのあたりをどう捉えているのか。
39歳のSBは「何度も言うように、足をすくわれることがある。そこは自分もチームの状況を見て厳しいことを言った方がいいのかも含めて、その辺はちょっと感じながら、自分の嗅覚で」と続けた。
次の日の練習後は、「いい状態だと思います」と話しながらも、「練習中とか、一つ一つのシーンで、集中力が切れてるなと思ったら、でかい声で集中力を保つような声掛けはした」という。
重鎮の引き締めで、緩みを見せずに臨めるはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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