11時の日経平均は2558円高の7万1733円、アドテストが873.72円押し上げ 11時の日経平均は2558円高の7万1733円、アドテストが873.72円押し上げ

25日11時現在の日経平均株価は前日比2558.47円（3.70％）高の7万1733.44円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1161、値下がりは343、変わらずは52と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を873.72円押し上げている。次いで東エレク <8035>が541.05円、ファストリ <9983>が199.52円、キオクシア <285A>が197.11円、ＳＢＧ <9984>が109.42円と続く。



マイナス寄与度は10.36円の押し下げで三菱商 <8058>がトップ。以下、三井物 <8031>が7.98円、ＫＤＤＩ <9433>が7.04円、塩野義 <4507>が6.44円、豊田通商 <8015>が5.63円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、ガラス・土石、金属製品、食料と続く。値下がり上位には鉱業、海運、卸売が並んでいる。



※11時0分8秒時点



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