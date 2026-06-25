現在、【東京（豊洲）】ＣＲＥＶＩＡ ＢＡＳＥ Tokyo（クレヴィアベース トーキョー）にて好評開催中の「ピクサーの世界展」。本展は、世界中の人々を魅了してきたピクサー・アニメーション・スタジオの作品の世界を、圧倒的なスケールとクオリティで再現した没入型体験イベント。『トイ・ストーリー』や『モンスターズ・インク』『ファインディング・ニモ』といった世代を超えて愛される名作から、『マイ・エレメント』や『リメンバー・ミー』などの近年の話題作まで、１０作品の世界を楽しむことができ、２４以上の等身大のキャラクターたちが映画の世界から飛び出して、リアルなセットで皆さまをお迎えする。

この度、「ピクサーの世界展」を詳しく知ってもらい、より楽しむための特別番組が７月５日（日）午後３時から放送決定！（※一部地域を除く）

さらに会場内では、スタンプを押すたびに色や絵柄が重なり徐々に完成していく、新感覚の「重ね押しスタンプ」をお楽しみいただける、【スタンプ パスポート】を販売することが決定した。

「ピクサーの世界展」をもっと楽しめる特別番組を放送！

今回の特別番組では、「ピクサーの世界展」をより楽しく味わうためのまわり方や見どころを、本展のスペシャルサポーターを務める風間俊介が紹介！ 一緒に会場を巡るのは、ピクサーが大好きだという平子祐希（アルコ＆ピース）、塩粼太智（M!LK）、蓼沼優衣。

ピクサー作品の中でも、塩粼は『モンスターズ・インク』、蓼沼は『トイ・ストーリー』、平子は『カールじいさんの空飛ぶ家』が一番好きだという。そんな３人は、それぞれ好きな作品のエリアを目にすると、作品の世界観が再現された空間に大興奮！ 次々と飛び出すピクサー愛あふれるトークや、ファンならではの視点で魅力を語る姿にも注目だ。さらに３人は『トイ・ストーリー』エリアで【おもちゃになりきれ！】という“風間ミッション”が出され、競い合うことに。お馴染みのあのキャラクターになりきり、体当たりでポーズを決めていく！ 果たして、完璧な再現度で見せることは出来たのか！？

収録を終えた風間は、「ピクサー愛に溢れたこのメンバーと来れて、僕自身とっても幸せでした。ピクサーを愛する人たちが大満足のピクサーの世界展、そしてまだ見てない作品がある方もこの空間を見てから映画を見るのも最高なので、ぜひ皆さんピクサーの世界展に来てください！」と熱量たっぷりでコメント。本展の感想を聞かれた塩粼は、「もちろん作品を見て（ピクサーの世界展に）来るのもいいですけど、最近見てないなという作品をもう１回見たい！ という気持ちになりました！」、蓼沼は「小さい時から見ていた、大好きな作品に主人公目線で見ることができ、とても感動しました。本当に楽しかったです！」と話した。平子も「ピクサーの作品は元々見ていても没入感のある作品ですが、ピクサーの世界展は、まさに作品の中に入る没入体験が出来るので、いろんな感情や感覚が動かされすぎて、新感覚・新体験でした！」と興奮さめやらぬ様子で感想を語った。

展覧会が１０倍楽しめる特別番組『「ピクサーの世界展」風間俊介と五感フル回転で大満喫スペシャル』は、７月５日（日）午後３時から放送（※一部地域を除く）。

コンプリート特典付き！ 「ピクサーの世界展」スタンプ パスポート販売決定！

会場内でピクサー映画の世界をまわりながら、「ピクサーの世界展」限定の絵柄を集め、特別な思い出を持ち帰ることができるスタンプ パスポートが７月３日（金）から販売開始！さらに、７月１０日（金）からは会場内での持ち運びがより便利になるスタンプ パスポートホルダー・ネックストラップの販売も開始予定！セットでも単品でも購入できる。

スタンプを重ねて絵柄を完成させる「重ね押しスタンプ」をコンプリートすると、特典としてディズニー公式トレーディングカードゲーム「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」を数量限定でプレゼント！ 絵柄は第一弾『トイ・ストーリー』のバズ・ライトイヤーから配布を開始し、なくなり次第、第二弾『モンスターズ・インク』のサリーに切り替わる。どちらもなくなり次第終了となるので、お早めに！



『トイ・ストーリー５』公開記念！ 限定ステッカーを先着プレゼント

さらに、『トイ・ストーリー５』の公開を記念した、特別な入場者特典の配布が決定！ ７月１日（水）から「ピクサーの世界展」の７月以降の当日チケットをお持ちで来場いただいた先着１０万名に『トイ・ストーリー５』のステッカーをプレゼント！

この夏は、『トイ・ストーリー』の仲間たちに会うことができる「ピクサーの世界展」で、おもちゃの世界をお楽しみください。７月以降のチケットはTBSチケットにて好評販売中！

誰もが物語の主人公になれる特別な空間を体感できるこの機会をお見逃しなく！