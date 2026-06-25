中井貴一＆山之内すず、“ずっと住みたいまち”への想いを漢字一文字で披露！

大東建託グループが、俳優・中井貴一が出演する新CM「ずっと、ずっと。」篇を７月１日（水）に公開する。それに先立ち、「大東建託グループ ～ずっと価値ある土地にする。ずっと住みたいまちにする。～ 新CM発表会」を2026年6月24日（水）に神田明神ホールで開催した。

新CM発表会では、大東建託株式会社 上席執行役員 塩見洋志が登壇し、ご挨拶とともに大東建託グループのこれまでの取り組みや同社が新しく掲げる提供価値「ずっと価値ある土地にする。ずっと住みたいまちにする。」に込めた想いについて説明した。

そして、新CMのお披露目後、CMに出演している中井貴一を迎え、CM撮影秘話のトークセッションや、13年間にわたり大東建託グループのCMに出演する中井へ感謝状の贈呈を行った。



その後、ゲストに山之内すずを招き、大東建託グループのCMメッセージにちなんだ、“ずっと”＆“まちづくり”をテーマにトークを実施。最後に、中井が山之内とともに“ずっと住みたいまち”への想いを漢字一文字にしたためて披露した。

この日のために特別にしたためた書を披露した中井は、「和」と力強く掲げ、その理由について「お互いが生活の中で和をもって生きるということをしていけば、それの連鎖が平和につながっていく気がしているので、僕は“和”が必要かなと思います」と説明。

続く山之内は、「愛」の文字を掲げ、「愛を持って接したいなという私の心がけでもあります。やっぱり愛にあふれている様子って、すごく幸せな気持ちになると思います。そういった愛がたくさん飛び交っているまちにいられると私も愛あふれるハッピーな人間でいられるんじゃないかなと思って、この文字にしました」と、その一文字に込めた想いを語った。