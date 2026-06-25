FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグ最終戦の日本代表対スウェーデン戦が、あす26日午前8時から行われる。平日の通勤・通学時間帯での開催を前に、企業や学校で観戦しやすい環境を整える動きが広がっている。

同大会で解説を務める元日本代表の本田圭佑は23日、自身のSNSで「日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜しくお願い致します」と投稿。ファンが試合を観戦できるよう勤務時間の調整を呼びかけていた。

この呼びかけに賛同する企業が相次ぎ、家具ブランド大手のCAGUUU、株式会社「ほぼ日」、ゲーム制作会社レベルファイブ、GMOインターネットグループなどが対応を明かしていた。

企業だけでなく、学校現場でも観戦の動きがみられている。

SNS上では「体育館でみんなでW杯の試合生中継を見ることになりました」「授業を変更して朝からサッカー観戦することになった」「学校でW杯のパブリックビューイング、めっちゃいい」と子供が小中学校に通っている両親からの報告が相次いでおり、日本代表の大一番を前に全国で応援ムードが高まっている。