岩手県沖を含む日本海溝・千島海溝では、海側のプレート（岩板）が年８センチの速さで陸側のプレートの下に沈み込んでおり、今回の地震はその境界付近で発生した。

プレート境界面ではひずみが蓄積しやすく、昨年１１月以降に地震活動が活発化していたこともあり、専門家らの間で警戒感が高まっていた。

昨年１２月に青森県東方沖を震源とするマグニチュード（Ｍ）７・５の地震が起き、今年４月には三陸沖でＭ７・７の地震が発生した。東京大の加藤愛太郎教授（地震学）は、今回の地震を「一連の活動の一つ」とし、「プレート境界のうち、陸に近い部分が破壊されたため、大きく揺れた」と指摘。ただ、震源が深さ約４４キロ・メートルと深かったため、津波が発生しなかったと話す。

今回の震源の付近では、１９９４年に発生した三陸はるか沖地震以降、Ｍ７級の地震が起きていないエリアがある。東北大の富田史章助教（海底測地学）は「三陸はるか沖地震の震源域では依然としてＭ７後半〜８級の地震を起こす可能性のあるエネルギーが蓄積し続けている。この付近での大きな地震に警戒するべきだ」と呼びかける。