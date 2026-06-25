2026年上半期「売れたものランキング」発表　1位は麦芽飲料　コメは一転“苦戦”　コロナ関連商品も減少

調査会社インテージは、全国約6000店舗の販売データをもとにした「2026年上半期 売れたものランキング」を発表した（集計期間：2026年1〜5月）。

物価高の継続に加え、2月末に発生したホルムズ海峡危機の影響など、社会情勢の変化が色濃く反映された結果となった。

「売れたもの」1位は去年の“品薄”の反動も

1位 麦芽飲料（前年比：155％）

2位 玩具メーカー菓子（同：142％）

3位 ほほべに（同：131％）

4位 インスタントコーヒー（同：131％）

5位 しわ取り剤（同：127％）

6位 レギュラーコーヒー（同：122％）

7位 住居用クリーナー（同：121％）

8位 家庭用手袋（同：119％）

9位 殺虫剤（同：118％）

10位 プロテイン粉末（同：118％）

11位 食品包装用品（同：118％）

12位 トマトジュース（同：117％）

13位 ラッピングフィルム（同：116％）

14位 もずく・めかぶ（同：116％）

15位 日焼け・日焼け止め（同：116％）

1位となった麦芽飲料は、前年の品薄の反動や値上げの影響で販売金額が大きく伸長した。

2位の玩具メーカー菓子は、アニメ・漫画IPに加え、VTuber関連商品の人気が押し上げた。

また、3位のほほべに、5位のしわ取り剤、7位の住居用クリーナーなどは「新機能・時短」といった付加価値商品がヒット。利便性と即効性が消費者の支持を集めた形だ。

さらに2026年の特徴として際立ったのが、ホルムズ海峡危機の影響だ。原材料不足への不安から、家庭用手袋（8位）、食品包装用品（11位）、ラッピングフィルム（13位）などナフサ由来製品の需要が3月以降急増した。

一方、コーヒーやプロテインは販売金額こそ伸びたものの、価格上昇による影響が大きく、数量ベースでは伸び悩むなど、物価高の影響が消費行動に影を落としている。

「苦戦」はコロナ関連商品の減少顕著

1位 検査薬 （前年比：80%）

2位 鎮咳去痰剤（同：83％）

3位 強心剤（同：86％）

4位 マスク（同：86％）

5位 体温計（同：87％）

6位 フルーツ缶詰（同：89％）

7位 靴クリーナー（同：90％）

8位 乳酸菌飲料（同：90％）

9位 総合感冒薬（同：90％）

10位 米（同：90％）

11位 ビタミンB1剤（同：91％）

12位 野菜ジュース（（同：91％）

13位 うがい薬（同：92％）

14位 100％ジュース（同：92％）

15位 スピリッツ・リキュール（同：93％）

苦戦ランキングでは、新型コロナ関連商品の反動減が顕著となった。検査薬やマスク、体温計などは需要が一巡し、軒並み前年比割れとなっている。

特に注目されるのは、2025年「売れたものランキング」1位だったコメが、今年は10位に転落した点だ。価格高騰の影響が一巡したことが要因とみられるが、それでも2019年比では依然として高い水準を維持している。

また、訪日外国人に人気だった医薬品（強心剤やビタミンB1剤）も需要が落ち着いたほか、飲料では野菜ジュースや100％ジュースなど健康系製品にも陰りが見られた。

今年の消費トレンドは「不安対応」と「時短・機能性」

2026年上半期のランキングからは、大きく2つの消費トレンドが浮かび上がる。

ひとつは、社会不安に起因する“備え”需要。原材料不足への懸念から、保存・包装関連商品が急伸した点が象徴的だ。

もうひとつは、“時短・機能性”への強いニーズだ。手軽に使える掃除用品や美容商品が上位に入るなど、日常の効率化を重視する傾向が続いている。

物価高、国際情勢、猛暑と、複数の要因が重なった2026年前半。消費の動きは、単なる流行にとどまらず、生活防衛意識を色濃く反映したものとなった。

年間ランキングでは、こうした流れがどこまで続くのかも注目される。