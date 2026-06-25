『ラヴィット!』休止、『めざましテレビ』延長 民放テレビ各局地震ニュース緊急対応
25日、青森県で最大震度6強の地震が発生したことにより、民放テレビ各局で生放送番組の緊急編成対応が行われている。
民放キー局5社
TBSはバラエティ番組『ラヴィット!』(毎週月〜金曜8:00〜)を休止し、報道特別番組を放送。
フジテレビは『めざましテレビ』(毎週月〜金曜5:25〜)を延長し、続く『ノンストップ!』を20分繰り下げてスタート。引き続き地震情報を伝えている。『ノンストップ!』は、前日24日の放送が『FIFAワールドカップ2026』放送のため休止となっており、2日連続でイレギュラーな編成となった。
日本テレビは、『ZIP!』『DayDay.』、テレビ朝日は『羽鳥慎一モーニングショー』で地震ニュースを伝えている。
テレビ東京は、情報番組『なないろ日和!』内の「ジャパネットたかた」テレビショッピング生放送の冒頭で、「このお時間、もともと放送予定が決まっておりました。今回は皆様に少しでも元気をお届けできるようにということで、心を込めてご紹介させていただきますので、ぜひお付き合いいただける環境の方はこのままどうぞよろしくお願いします」とコメントした上で、商品情報を伝えた。
民放キー局5社
TBSはバラエティ番組『ラヴィット!』(毎週月〜金曜8:00〜)を休止し、報道特別番組を放送。
フジテレビは『めざましテレビ』(毎週月〜金曜5:25〜)を延長し、続く『ノンストップ!』を20分繰り下げてスタート。引き続き地震情報を伝えている。『ノンストップ!』は、前日24日の放送が『FIFAワールドカップ2026』放送のため休止となっており、2日連続でイレギュラーな編成となった。
テレビ東京は、情報番組『なないろ日和!』内の「ジャパネットたかた」テレビショッピング生放送の冒頭で、「このお時間、もともと放送予定が決まっておりました。今回は皆様に少しでも元気をお届けできるようにということで、心を込めてご紹介させていただきますので、ぜひお付き合いいただける環境の方はこのままどうぞよろしくお願いします」とコメントした上で、商品情報を伝えた。