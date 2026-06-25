楽天市場では毎月5と0のつく日にポイントアップキャンペーンを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、全ショップのあらゆるジャンルの製品が、エントリー＆楽天カードのご利用でポイント4倍になります。

キャンペーン中に手に入れたいアイテムのひとつとして、BEAMSの「UNIVERSAL OVERALL / ロゴTシャツ」（税込7,150円）を紹介します。

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タフな厚手生地とワンポイントロゴが魅力！ 一枚でサマになる別注Tシャツ

↑BEAMSの「UNIVERSAL OVERALL / ロゴTシャツ」

UNIVERSAL OVERALL / ロゴTシャツは、老舗ワークウェアブランド「UNIVERSAL OVERALL」にBEAMSが別注をかけた特別なTシャツ。

最大の特徴は、胸元に配されたブランドロゴのワッペンネーム。着回しやすいシンプルな無地のデザインの中で、鮮やかなオレンジ色のネームがさりげないアクセントとして存在感を放ちます。

生地には、ブランドの定番品よりもさらに厚手な米綿のオープンエンド天竺素材を採用。タフでしっかりとした生地感を楽しめるため、ガシガシ着回せるのが魅力です。

シルエットは、程よくゆとりを持たせた「カジュアルフィット」。ブランドの定番アイテムから各所を微調整することで、より幅広いスタイルに合わせやすい絶妙なサイズ感に仕上がっています。

どんなボトムスとも相性抜群で、夏のヘビーローテーション確実な一着。本格的な夏が到来する前のこのタイミングに、ポイント還元がお得な「5と0のつく日」を利用してぜひチェックしてください！

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