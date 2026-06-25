「移民国家対決」を制したのはスイスだった。

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日本時間25日、スイスが開催国カナダを2-1で下し、首位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。敗れたカナダは2位通過が確定、史上初の1次ラウンド突破となる。

両国は歴史的に多くの移民を受け入れてきた。それぞれの国勢調査によると、スイスでは2024年、15歳以上の定住人口の41％が同国統計局の定義による「移民背景」を持つ。カナダでも21年時点で、移民とその2世が総人口の4割超を占めるという。

その国柄はピッチ上の顔ぶれにも色濃く表れていた。本人が外国生まれ、または父母の少なくとも一方が国外出身という基準では、この日の先発は両国とも11人中9人が国外にルーツを持っていた。

試合を動かしたのも、そんな選手たちだ。

先に魅せたのはスイス。スコアレスで迎えた後半開始直後、ドミニカ共和国出身の父を持つバルガスが先制弾を叩き込む。これをアシストした20歳のマンザンビも、アンゴラとコンゴ民主共和国にルーツを持つ。後半12分には自ら追加点を奪い、今大会3得点目を挙げた。

カナダも2点を追う中で意地を見せた。英国生まれで母がイラン出身のDFド・フジュロルが、自陣中央付近の最終ラインからロングフィード。PA右角へ走り込んだMFサリバが浮き球を空中で制御してそのまま中央へ送ると、途中出場のFWデイヴィットが豪快なダイレクトボレーでネットを揺らした。サリバの両親はハイチ出身で、デイヴィットもナイジェリア人の両親を持つ。国外にルーツを持つ3人が、ボールを一度も地面に落とさずやってのけたスーパーゴールだった。

両国のチームカラーが同じ赤とあって、スタンドは赤一色。多文化社会を代表する選手たちは、自国民の大きな後押しを受けて決勝Tに挑む。

この日、同時刻に行われたB組のもう一戦は、ボスニア・ヘルツェゴビナがカタールを3-1で下し、今大会初勝利。3位で決勝トーナメントに進出する望みをつないだ。一方、カタールは3連敗で敗退が決まった。

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快進撃を続ける森保ジャパン。その躍進を支えているのが堂安律だと、フリージャーナリストの藤江直人氏は指摘する。ここまでの2試合で見せた献身的なプレーの背景には、前回大会を経て生まれた劇的な心境の変化があるという。いったい何があったのか。●関連記事 【もっと読む】堂安律 「オレがオレが」を変えた森保監督の一喝 では、それらについて詳しく報じている。