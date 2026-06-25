「ペットロス」で表れる5つの症状

1.突然涙が止まらなくなる

愛猫のことを考えているときはもちろん、仕事中や家事の最中など、何でもない瞬間に突然涙が溢れて止まらなくなることがあります。

感情のコントロールが難しくなり、急に悲しくなったり、逆に不安や怒りが湧いてきたりと、心が不安定な状態が続くのです。周囲の何気ない言葉にひどく傷ついてしまうことも少なくありません。

2.何に対してもやる気が起きない

これまでは当たり前にできていた仕事や家事、趣味などに対して、全く興味ややる気が起きなくなってしまいます。

お風呂に入る、着替えるといった毎日の身の回りのことすら億劫に感じられ、一日中何もせずにぼーっと過ごしてしまうこともあります。心にぽっかりと大きな穴が空いたような、強い虚無感に襲われます。

3.「もっと何かできたのでは」と自分を責める

「あのときすぐに病院へ連れて行っていれば」「もっと一緒にいてあげればよかった」など、過去の自分の行動を悔やみ、自分を激しく責めてしまう症状です。

どれだけ最善を尽くしていたとしても、飼い主としての至らなさばかりが頭に浮かんでしまい、深い後悔と罪悪感から抜け出せなくなってしまいます。

4.夜に眠れなくなる

愛猫がいない寂しさや、悲しい記憶が頭から離れないことが原因で、夜になかなか寝付けなくなります。

布団に入っても悪いことばかりを考えてしまったり、途中で何度も目が覚めてしまったりすることも。十分に眠れない日が続くことで、日中に強い眠気に襲われたり、疲れが取れずに体が重く感じたりします。

5.ご飯が喉を通らなくなる

お腹が空いたという感覚がなくなったり、大好物を目の前にしても美味しいと感じられなくなったりします。

食事を摂ること自体が面倒に感じられ、何日もまともな食事を口にできないケースもあるようです。エネルギーが不足することで、めまいや動悸、急激な体重減少など、体調の悪化に直接つながる原因になります。

辛いペットロスから立ち直るための対処法

自分の気持ちを我慢しない

悲しいときは、涙を流して思い切り泣くことがとても大切です。「大の大人がいつまでも泣いていては恥ずかしい」などと感情を押し殺してしまうと、かえって心の傷が深く長引いてしまいます。

辛い、悲しい、寂しいという自分の素直な感情を否定せず、ありのままの気持ちを受け入れて、心の外に吐き出してあげましょう。

誰かに話を聞いてもらう

一人で悩みを抱え込まず、信頼できる家族や、同じようにペットを失った経験がある友人に話を聞いてもらいましょう。

言葉にして誰かに伝えることで、頭の中や心の整理がつきます。もし身近に話せる人がいない場合は、インターネット上のコミュニティや、ペットロスを経験した人が集まる場所を利用するのも一つの方法です。

愛猫の形見や思い出を整理する

愛猫が使っていたお気に入りの玩具や首輪、食器などの形見を、自分のペースで少しずつ整理していきましょう。

お気に入りの写真を部屋に飾って手を合わせたり、思い出をアルバムにまとめたりする作業は、悲しみに区切りをつける手助けになります。一気に片付けるのが辛いときは、引き出しに入れるだけでも大丈夫です。

日常生活のペースを少しずつ戻す

少しずつで構わないので、毎日の生活リズムを規則正しいものへと戻していきましょう。

決まった時間に起きて太陽の光を浴びる、三食のご飯を少しでも口にする、温かいお風呂に浸かるなど、体を労わることを意識します。規則正しい睡眠と食事を整えることは、傷ついた心を回復させるための大きな土台となります。

周りの人に助けを求めるタイミング

ペットロスによる心身の不調は時間の経過とともに落ち着くことが多いですが、ときには自分の力だけでは解決できないほど深刻になるケースもあります。

例えば、何週間も眠れない日が続いていたり、食事が全く摂れずに倒れてしまったり、仕事や学校へ行くことが完全にできなくなったりしている場合は注意が必要です。

日常生活に大きな支障が出ていると感じたら、我慢を続けずに、専門のカウンセラーや病院（心療内科や精神科）を頼る目安だと捉えてください。プロの助けを借りることは、決して恥ずかしいことではありません。

まとめ

愛猫を亡くしてこれほどまでに悲しいのは、あなたがそれだけ深く愛猫を愛し、大切に育ててきた証拠です。

今は無理に前を向こうとしたり、早く立ち直ろうと焦ったりする必要はまったくありません。愛猫との温かい思い出を胸に、自分のペースで少しずつ歩んでいきましょう。

(獣医師監修：葛野莉奈)