進路決断を間近に控えるスタンフォード大の佐々木麟太郎（2年）にとって、アピールの場になったのか。

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日本時間24日、米アリゾナ州で行われた「MLBドラフトコンバイン」。MLB公式サイトによれば、佐々木は打撃練習で最高打球速度約186kmをマーク。約140mの特大弾を放ち、飛距離でも参加者の上位に名を連ねたという。

もっとも、今回の結果がドラフトでの好条件に直結するとは限らない。昨秋のNPBドラフトでソフトバンクから1位指名された佐々木だが、MLB公式によれば、今年7月のMLBドラフトでは7〜12巡目で指名される可能性があるという。米大学での実績や、一塁専任に近い守備面などを総合すれば、下位指名にとどまるとの見方もある。

そんな佐々木の進路に大きな影響を及ぼしかねない話が、MLBと選手会との労使交渉で浮上した。新ドラフト案である。

オーナー側は、国内ドラフトから高校生や20歳未満の選手を除外し、大学2年生を新たに対象に含める一方、ドラフトを20巡から12巡に縮小。契約金の総額にも上限を設ける案を選手会に提示した。さらに、これまで自由競争だった米国、カナダ、プエルトリコ以外のアマチュア選手を対象に、国際ドラフトを新設する構想もあるという。

米特派員のひとりがこう言う。

「仮にドラフト制度がオーナー側の意向通りに変更されれば、下位指名が予想される選手は不利になります。佐々木としても指名順位や契約金へのこだわりはあるでしょうが、今年のドラフトで指名順位が低かったとしても、制度変更前に契約した方が得策といえるかもしれません」

そもそも現行制度では、大学4年生より3年生の方が良い条件を手にしやすい。指名条件に納得できなければ、大学に戻って4年目をプレーするというカードを切れるからだ。

「しかし、新制度案では、大学2年生もドラフト対象になる。佐々木が1年間待ったとしても、条件が良くなるとは限らないのです」（同）

直メジャー入りの現実味が増しそうな気配だ。

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ところで、佐々木はどのような人物なのか。日刊ゲンダイが周辺取材を実施すると、幼馴染のひとりは、「最近は英語で話しかけてくるんですよ（笑）」と、意外な素顔を明かしてくれた。●関連記事 【もっと読む】佐々木麟太郎の幼馴染が明かす“怪物の真実” も、野球ファンは要チェックだ。