フリーアナウンサーで俳優の田中みな実（39）が先輩アナにマウントを取るような発言をしてヒンシュクを買っている。

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田中は、6月20日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」のゲストに来た元TBSのエグゼクティブアナウンサーで現在はフリーの堀井美香（54）が、500円のアクセサリーを身につけていることに言及した際、「そう思いました。そういう風に見えます」「いいジュエリーを１個買った方がいいですよ。ダイヤ。お金を持っていてもしょうがないですから、それをジュエリーにしましょ」と迫った。

これに対し堀井も「お金を持っていた方がいいですから。お金をジュエリーにするって感覚がなかった」とやんわりと反論。すると田中は「500円のは500円に見えます。だから、ある程度いい物を身につけませんか？ ヴァンクリ」と、自身がお気に入りのフランスの宝飾品メーカー「ヴァンクリーフ＆アーペル」を勧めた。

堀井が元後輩アナの田中をかわいがっているため、田中が先輩に甘えて絡んだ発言にも聞こえるが、失礼だと受け止めたリスナーもいたようだ。

■田中の言動に苦手意識を抱く女性も

「堀井さんは以前、田中さんから『堀井さんは伸びしろがあるんですよ』と美容についても言われたそうです。これも田中が仲良しの先輩にわざと上から目線の発言をしただけかもしれませんが、状況がよく分からない人にはやはり失礼にも聞こえてしまう。何にお金を使うか、その価値観は人それぞれなのに、自分のチョイスが最適解であるような物言いに対し《せっかく綺麗なのにそういう部分で苦手意識がどんどん高まる》と田中さんに対し、苦手意識を抱いたという女性の声も散見されています」（芸能関係者）

先輩に自らの価値観を押し付けるような発言が一部女性から引かれる事態を招いているわけだが、田中の"いい女ポジション"が揺らぎ始めていることもその要因の一つになっているようだ。

「ダメ男に引っかかるエピソードを今までも披露してきた田中さんですが、6月13日に更新された仲里依紗さんのYouTubeチャンネルに出演した際も、『ダメ男とか、いわゆるそういう人たちに費やしてる時間はないって感じ。年齢的にもさ、もう無理よ』と言及しました。こうした自虐的発言が少しずつ冗談に聞こえなくなってきています。昨年10月にNEWSポストセブンが元KAT−TUNの亀梨和也さんとの破局が報じました。結婚がすべてではありませんが、田中さんがいい女ポジションでマウント発言をしても説得力が弱いと感じる女性もいるようです」（同前）

高いジュエリーを身につけても、女性としての幸せを得られるかはまた別問題。特に堀井はTBS在職中の20代で結婚して、忙しい中で子育て仕事を両立させてきた。田中はマウントを取る相手を選んだ方が良さそうだ。

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