拭き上げで艶感と滑水性を整える洗車メンテナンス剤！ 「NOJ COMPLETE(コンプリート)」

記事ポイント 洗車後スプレーするだけで艶感と滑水性を実現コーティング施工・未施工車対応の200mlメンテナンス剤発売約1.5カ月で511本販売、Amazonは2026年6月22日開始 洗車後スプレーするだけで艶感と滑水性を実現コーティング施工・未施工車対応の200mlメンテナンス剤発売約1.5カ月で511本販売、Amazonは2026年6月22日開始

NOJは、洗車仕上げ用メンテナンス剤「NOJ COMPLETE(コンプリート)」のAmazon販売を2026年6月22日より開始しました。

店頭での販売好調を受けてオンラインチャネルが加わり、NOJ店舗に足を運べない方もAmazon.co.jpから購入できます。

NOJ「NOJ COMPLETE(コンプリート)」

製品名：NOJ COMPLETE(コンプリート)用途：洗車仕上げ用メンテナンス剤内容量：200ml店頭販売価格：3,500円(税込)公式プロショップ価格：3,850円(税込・送料込)Amazon価格：3,850円(税込・送料込)販売チャネル：NOJ店舗、NOJ公式プロショップ、Amazon

NOJは大阪府東大阪市を拠点とする自動車ガラスコーティング専門店チェーンで、施工後の継続的なカーケアを事業の軸に置いています。

「NOJ COMPLETE」は、そのメンテナンス現場で培ってきたケミカル設計をベースに、日常の洗車に組み込みやすい仕様で商品化した製品です。

2026年4月2日のNOJ公式プロショップ先行販売20本から始まり、5月1日の店舗販売開始以降、直営18店舗およびフランチャイズ2店舗での累計販売本数は511本に到達しました。

先行販売分を含めた累計販売本数は531本となり、初回生産数約500本を上回るペースで販売が進んでいます。

洗車仕上がりを左右する「拭き上げ」工程

洗車の仕上がりは、水分を拭き取るだけでなく、拭き上げ工程でボディ表面をどこまで整えられるかで大きく変わります。

水分を残さないこと、拭き筋を残さないこと、軽いくすみやザラつきを整えること、そして艶感や滑らかさを出すこと--NOJはこれらすべてを「仕上げ工程」と位置づけています。

「洗車してもスッキリしない」「触るとザラつきが残る」「洗ったのに艶が物足りない」という状態のうち、水垢やスケールが原因でないケースでは、拭き上げ時のケアで仕上がりの印象が変わることがあります。

軽いくすみやザラつき、油分汚れを整え、艶感と滑水性のある仕上がりをサポートするのが「NOJ COMPLETE」の役割です。

「落とすケア」と「整えるケア」の使い分け

NOJのカーケアシリーズは2種類の役割から成ります。

水垢・スケール・ウォータースポットなどの固着した汚れを集中的に除去する”落とすケア”が「RESURRECTION(リザレクション)」、毎回の洗車で表面を整える”整えるケア”が「NOJ COMPLETE」です。

「RESURRECTION」は必要なタイミングで使うスポットケアである一方、「NOJ COMPLETE」は洗車の拭き上げ時に毎回使うルーティンケアとして設計されています。

コーティング施工車はもちろん、未施工車にも使えます。

使い方はシンプルで、マイクロファイバークロスに「NOJ COMPLETE」をスプレーしてボディを拭き上げるだけです。

普段の洗車ルーティンに加えやすい手順になっています。

プロ現場のケミカル設計を一般向けに

「NOJ COMPLETE」は、NOJのメンテナンス現場で実際に使用されてきたケミカル設計をベースに、一般の方が日常の洗車で使いやすい仕様へと整えた商品です。

プロの施工現場で培われた配合を家庭用の200mlボトルに落とし込み、洗車の最後の仕上げ工程に組み込める形に仕上げています。

今後は追加生産を行いながら、店舗とオンラインの両面で安定供給を目指す予定です。

毎回の洗車で艶感と滑水性のある仕上がりを手軽に整えられます。

コーティング施工の有無を問わず使えるため、幅広い車種・状態のボディに対応できます。

NOJ「NOJ COMPLETE(コンプリート)」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「NOJ COMPLETE」はコーティングをしていない車にも使えますか？

A. 使えます。

コーティング施工車はもちろん、未施工車にも対応しています。

Q. 「NOJ COMPLETE」の価格と購入場所を教えてください？

A. 店頭販売価格は3,500円(税込)、Amazon・NOJ公式プロショップでは3,850円(税込・送料込)です。

NOJ店舗、NOJ公式プロショップ、Amazon.co.jpの3チャネルで購入できます。

Q. 「NOJ COMPLETE」と「RESURRECTION」は何が違いますか？

A. 「RESURRECTION」は水垢・スケール・ウォータースポットなどの固着した汚れを集中的に除去する”落とすケア”です。

「NOJ COMPLETE」は毎回の洗車の拭き上げ時にボディ表面を整える”整えるケア”で、用途と使用タイミングが異なります。

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