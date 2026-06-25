90秒で被験者5名全員の角度が増加！ ReSTReTCH「開脚チェア」

記事ポイント 楽天市場7部門のデイリーランキングで第1位を獲得した人気ストレッチチェア新色ブラウンが加わり、グレー・ネイビーとあわせて3色展開に90秒使用で被験者5名全員の開脚最大角度が増加したデータあり 楽天市場7部門のデイリーランキングで第1位を獲得した人気ストレッチチェア新色ブラウンが加わり、グレー・ネイビーとあわせて3色展開に90秒使用で被験者5名全員の開脚最大角度が増加したデータあり

ドリームが展開するストレッチブランド「ReSTReTCH（リストレッチ）」は、人気商品「開脚チェア」の新色ブラウンを2026年6月24日に販売開始しました。

グレー・ネイビーに続く3色目のカラーで、より多くのインテリアになじむラインアップとなっています。

ReSTReTCH「開脚チェア」

商品名：ReSTReTCH 開脚チェア価格：16,280円（税込）カラー：グレー、ネイビー、ブラウンサイズ：W39×D47×H39cm販売開始日：2026年6月24日

「ReSTReTCH（リストレッチ）」は、ドリームが展開するストレッチ特化ブランドです。

座っている時間をそのままストレッチの時間に変えることをコンセプトに掲げ、日常習慣として取り入れやすい健康アイテムを開発・販売しています。

「開脚チェア」は楽天市場の「ダイエット・健康」「リラックス・マッサージ用品」「ストレッチグッズ」「ヨガ・ピラティス」「ボディケア」「健康グッズ」「シェイプアップグッズ」の7カテゴリでデイリーランキング第1位を獲得しています。

ストレッチ・ヨガ層だけでなく、ボディケアや健康グッズを探す幅広い層から支持を集めているチェアです。

新色ブラウン 登場

リクエストの多かったブラウンカラーが、2026年6月24日にラインアップへ加わりました。

これまでのグレー・ネイビーと合わせて3色展開となり、ナチュラルテイストやウッド調のインテリアとも調和しやすいカラーが揃いました。

サイズはW39×D47×H39cmとコンパクトで、リビングや書斎・寝室など設置場所を選びません。

価格は16,280円（税込）で、カラーを除く仕様はほかの2色と同一です。

部屋のインテリアカラーに合わせて選べる3色展開は、置いていても気にならない家具感覚の設計が背景にあります。

股関節のストレッチ

「開脚チェア」は、前後にやさしく揺れるだけで股関節まわりを無理なく動かすストレッチチェアです。

「器具」ではなく「家具」として設計されており、座っている時間をそのまま整える時間に変えます。

1日90秒の習慣として位置づけられており、忙しい日常のすき間時間にアプローチできます。

デスクワーク中やテレビを観ている時間など、特別に時間を確保しなくても股関節へのケアが続けられます。

固まりがちな股関節まわりに対して、揺れ動作によって無理な負荷をかけず自然に動かせる点が、ストレッチグッズだけでなくボディケア・健康グッズとして幅広い層に受け入れられている理由のひとつです。

お尻のストレッチ

股関節まわりとあわせて、座ったままお尻のストレッチにもアプローチできます。

前後の揺れ動作で固まりがちな部位を動かし、長時間の座り仕事でこわばりやすいお尻まわりにも働きかけます。

世界一のストレッチ論文数を誇る中村雅俊先生と、解剖学国際ライセンスを保有する上原健志先生が共同監修しています。

わずか90秒の使用で被験者5名全員の開脚最大角度が増加したという結果も出ており、短時間でのアプローチに根拠があります。

2人のスペシャリストによる監修のもと設計されているため、自己流のストレッチでは届きにくい部位へ効率よくアプローチできます。

開脚チェア

プロイデア公式オンラインストアからの購入者を対象に、2種類の動画特典が用意されています。

ゴルフ愛好者向けには、プロゴルファー・奥山ゆうしさんによるラウンド前後のコンディショニング動画2種が特典として付きます。

特典URLは商品発送後にメールでご案内。

女性向けには、ヨガインストラクター・Kumiさんによる女性の体調や周期に寄り添うストレッチケア動画4種が用意されています。

こちらの特典URLは8月中旬以降にメールで案内される予定です。

股関節やお尻のストレッチを座ったまま日常に組み込める設計で、わずか90秒から始められます。

新色ブラウンが加わった3色展開で、部屋のインテリアに合わせてカラーを選んで毎日のストレッチ習慣を取り入れられます。

ReSTReTCH「開脚チェア」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ReSTReTCH 開脚チェア」はどのカラーで販売されていますか？

A. グレー、ネイビー、ブラウンの3色で販売されています。

新色ブラウンは2026年6月24日に販売開始しました。

Q. 購入者向けの動画特典はどのように受け取れますか？

A. プロイデア公式オンラインストアからの購入者が対象です。

ゴルフ愛好者向けの動画2種は商品発送後にメールで特典URLが案内されます。

女性向けの動画4種は8月中旬以降にメールで案内される予定です。

Q. 監修者はどのような専門家ですか？

A. 世界一のストレッチ論文数を誇る中村雅俊先生と、解剖学国際ライセンスを保有する上原健志先生が共同監修しています。

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