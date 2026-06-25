粒塩がキャラメルの甘みを引き立てる夏の期間限定！ ブルボン「ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味」

記事ポイント ブルボンのひとくちルマンドシリーズに塩キャラメルアイス味が期間限定で登場粒塩の塩味がキャラメル風味クリームのまろやかな甘みを引き立てる味わい冷やして食べるとよりザクザクとした食感が楽しめる ブルボンのひとくちルマンドシリーズに塩キャラメルアイス味が期間限定で登場粒塩の塩味がキャラメル風味クリームのまろやかな甘みを引き立てる味わい冷やして食べるとよりザクザクとした食感が楽しめる

ブルボンが「ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味」を2026年6月23日（火）に期間限定で全国発売しました。

ひとくちサイズのクレープ菓子に塩キャラメルアイスの風味を組み合わせた、夏らしい新作です。

ブルボン「ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味」

商品名：ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味内容量：47g発売日：2026年6月23日（火）全国発売販売チャネル：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：12カ月

ルマンドは、ブルボンが1974年に発売したロングセラーのクレープ菓子で、何層にも重なった軽やかなクレープ生地にクリームを包み込んだ独自の食感が特徴です。

「ひとくちルマンド」はその食べやすいひとくちサイズ展開として親しまれているシリーズで、今回の塩キャラメルアイス味はシリーズの期間限定品として加わりました。

塩キャラメルアイスの味わいを再現したクレープ菓子

「ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味」は、ギュッとつまったクレープ生地を香ばしいキャラメル風味のクリームで包み込み、塩キャラメルアイスの味わいに仕上げています。

粒塩の塩味がクリームのまろやかな甘みを引き立て、マイルドな風味が口の中に広がります。

塩と甘みのバランスが一体となった構成で、ひとくちごとに味わいの変化が楽しめます。

クレープ生地はギュッとつまった密度感があり、噛んだときの軽やかな層感がキャラメルクリームの風味と見事に調和。

塩キャラメルアイスというフレーバーをクレープ菓子の形で再現した一品です。

冷やして食べるとザクザク食感がアップ

冷やして食べることで、よりザクザクとした食感が楽しめます。

冷えた状態のクレープ生地はひとくちごとの歯ざわりが増し、塩キャラメルアイスらしい冷たい食べ方に近い体験ができます。

夏の暑い季節に冷蔵庫で冷やしてから食べるのも、この商品ならではの楽しみ方です。

コンビニエンスストアや量販店など身近な販売場所で手に入れやすい点も、気温の高い時期の手軽なおやつとして役立ちます。

ひとくちサイズのため、少しずつ食べたいときや、間食のタイミングにも合わせやすい形状です。

47gというサイズで、食べきりやすい量に収まっています。

粒塩がキャラメルクリームの甘みをしっかりと引き出し、冷やすほどにザクザクと軽い食感が増すひとくちルマンド。

期間限定品のため、コンビニや量販店での取り扱いは販売期間中に限られます。

ブルボン「ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味」はどこで購入できますか？

A. コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで販売されています（販売チャネルは予定）。

2026年6月23日（火）より全国で発売しています。

Q. 冷やして食べると味わいはどう変わりますか？

A. 冷やして食べることで、よりザクザクとした食感が楽しめます。

粒塩の塩味とキャラメル風味クリームの甘みのバランスはそのままに、歯ざわりが増した食感になります。

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