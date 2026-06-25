元ＮＨＫでフリーの青井実アナウンサーが、風ぼうガラリ！プライベート姿をアップした。

２５日までに自身のインスタグラムを更新し「２０２６／０４−０５」と題して４、５月の思い出ショットを投稿。「友人家族とフェスへ行ったり、クラフトビールにハマったり、トレーニングで汗を流したり、家族でちょっと旅に出たり。そして何より、たくさんの素敵な出会いに恵まれた２か月」と充実の私生活を振り返った。

青井アナはフジテレビ系「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」（月〜金曜・午後３時４２分）を３月末で卒業。それから約３か月。「心の充電もたっぷり。これからも一歩ずつ前へ」とつづった。

メッシュを入れたヘアカラーで、ヒゲも生やした現在のビジュアルを披露。「イット！」の時とはイメージを変えた。ベビーカーを押す“パパ”の姿も公開した。

青井アナはＮＨＫ時代の２０２２年にテレビ東京の相内優香アナウンサーと結婚。２３年２月に判明し、関係者によると２人の交際・結婚は当時、社内でも「極秘中の極秘」だった。２５年１１月に第１子女児の誕生を公表した。