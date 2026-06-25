風間俊介、平子祐希＆塩崎太智＆蓼沼優衣に「ピクサーの世界展」を案内 ピクサー愛あふれるメンバーと大興奮「とっても幸せ」
俳優の風間俊介が、7月5日放送のTBS系『「ピクサーの世界展」風間俊介と五感フル回転で大満喫スペシャル』（後3：00）に出演する。ゲストとして、平子祐希（アルコ＆ピース）、塩崎太智（※崎＝たつさき／M!LK）、蓼沼優衣が登場する。
【番組カット】ニモとパシャリ！楽しそうな表情の風間俊介＆塩崎太智ら
東京・豊洲のCREVIA BASE Tokyoで開催中の「ピクサーの世界展」。『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『ファインディング・ニモ』などの名作から、『リメンバー・ミー』『マイ・エレメント』まで、ピクサー作品10タイトルの世界を再現した没入型体験イベントであり、24体以上の等身大キャラクターが登場し、来場者を映画の世界へと誘う。
同番組では、同展のスペシャルサポーターを務める風間が案内役として、平子、塩崎、蓼沼と共に会場を巡り、それぞれが愛するピクサー作品の魅力を語る。塩崎は『モンスターズ・インク』、蓼沼は『トイ・ストーリー』、平子は『カールじいさんの空飛ぶ家』のファンだといい、再現された空間に大興奮する様子が収められている。
ゲスト3人は、『トイ・ストーリー』エリアで【おもちゃになりきれ！】という“風間ミッション”が出され、競い合うことに。なじみのあのキャラクターになりきり、体当たりでポーズを決めていく。果たして、完璧な再現度で見せることはできたのか。
収録後、風間は「ピクサー愛にあふれたこのメンバーと来られて、僕自身とっても幸せでした。ピクサーを愛する人たちが大満足のピクサーの世界展、そしてまだ見てない作品がある方もこの空間を見てから映画を見るのも最高なので、ぜひ皆さんピクサーの世界展に来てください！」とコメント。
塩崎は「もちろん作品を見て（ピクサーの世界展に）来るのもいいですけど、最近見てないなという作品をもう1回見たい！という気持ちになりました！」、蓼沼は「小さい時から見ていた、大好きな作品に主人公目線で見ることができ、とても感動しました。本当に楽しかったです！」と話した。
平子も「ピクサーの作品はもともと見ていても没入感のある作品ですが、ピクサーの世界展は、まさに作品の中に入る没入体験が出来るので、いろんな感情や感覚が動かされすぎて、新感覚・新体験でした！」と興奮さめやらぬ様子で感想を語った。
また、7月3日からは会場限定の「スタンプパスポート」を販売。各エリアでスタンプを重ね押しすることで1枚のアートが完成する仕組みで、すべて集めると特典として「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」の限定カードが数量限定でプレゼントされる。
さらに、映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念し、7月以降の当日チケットで来場した先着10万人に限定ステッカーを配布。夏休みシーズンに向けて、ピクサーファン必見の企画が続々と用意されている。
【番組カット】ニモとパシャリ！楽しそうな表情の風間俊介＆塩崎太智ら
東京・豊洲のCREVIA BASE Tokyoで開催中の「ピクサーの世界展」。『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『ファインディング・ニモ』などの名作から、『リメンバー・ミー』『マイ・エレメント』まで、ピクサー作品10タイトルの世界を再現した没入型体験イベントであり、24体以上の等身大キャラクターが登場し、来場者を映画の世界へと誘う。
ゲスト3人は、『トイ・ストーリー』エリアで【おもちゃになりきれ！】という“風間ミッション”が出され、競い合うことに。なじみのあのキャラクターになりきり、体当たりでポーズを決めていく。果たして、完璧な再現度で見せることはできたのか。
収録後、風間は「ピクサー愛にあふれたこのメンバーと来られて、僕自身とっても幸せでした。ピクサーを愛する人たちが大満足のピクサーの世界展、そしてまだ見てない作品がある方もこの空間を見てから映画を見るのも最高なので、ぜひ皆さんピクサーの世界展に来てください！」とコメント。
塩崎は「もちろん作品を見て（ピクサーの世界展に）来るのもいいですけど、最近見てないなという作品をもう1回見たい！という気持ちになりました！」、蓼沼は「小さい時から見ていた、大好きな作品に主人公目線で見ることができ、とても感動しました。本当に楽しかったです！」と話した。
平子も「ピクサーの作品はもともと見ていても没入感のある作品ですが、ピクサーの世界展は、まさに作品の中に入る没入体験が出来るので、いろんな感情や感覚が動かされすぎて、新感覚・新体験でした！」と興奮さめやらぬ様子で感想を語った。
また、7月3日からは会場限定の「スタンプパスポート」を販売。各エリアでスタンプを重ね押しすることで1枚のアートが完成する仕組みで、すべて集めると特典として「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」の限定カードが数量限定でプレゼントされる。
さらに、映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念し、7月以降の当日チケットで来場した先着10万人に限定ステッカーを配布。夏休みシーズンに向けて、ピクサーファン必見の企画が続々と用意されている。