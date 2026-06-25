逆行値下げで11種バーガーが選べる食べ飲み放題！ 「スタンダードプランリニューアル」

記事ポイント 食べ飲み放題スタンダードプランが3,000円(税込)からにリニューアル11種のグルメバーガー1点＋全6種スナック食べ放題＋飲み放題の構成2時間制・3時間制から選べ、職場の飲み会から家族の食事会まで対応 食べ飲み放題スタンダードプランが3,000円(税込)からにリニューアル11種のグルメバーガー1点＋全6種スナック食べ放題＋飲み放題の構成2時間制・3時間制から選べ、職場の飲み会から家族の食事会まで対応

ヴィレッジヴァンガードダイナーは、人気の食べ飲み放題プラン「スタンダードプラン」をリニューアルし、3,000円(税込)からの新価格で提供を開始しました。

物価高や外食価格の上昇が続くなかで価格を見直し、ボリューム・品質・価格のバランスにこだわったコストパフォーマンスの高いプランです。

「スタンダードプランリニューアル」

価格：2時間制 3,000円(税込) / 3時間制 4,000円(税込)販売店舗：一部店舗を除くヴィレッジヴァンガードダイナー各店(9店舗 / 東京・千葉・埼玉・山梨)※一部対象外バーガーあり

ヴィレッジヴァンガードダイナーは2003年に東京・阿佐ケ谷で創業したグルメハンバーガー専門店です。

「遊べる本屋」として知られるヴィレッジヴァンガードが生み出した飲食業態として出発し、合成添加物を一切使わない自然な食材へのこだわりを創業以来の軸としています。

食べログハンバーガー百名店にも選定されており、グルメバーガーの先駆け的存在として業界内での認知度が高い店です。

今回のリニューアルでは、グランドメニューに掲載されている11種類のハンバーガーから好きな1点を選べるほか、人気スナックメニューの食べ放題と飲み放題がセットになった内容となっています。

コースは「サラダ→スナック→ハンバーガー→追加スナック」の順で提供され、満足感のある流れで食事を楽しめます。

選べる本格バーガーとコース構成

スタンダードプランでは、グランドメニューから11種類のハンバーガーのうち1点を選ぶことができます。

「ペッパー&チェダーメルトバーガー」をはじめ、グルメバーガーならではのボリュームとクオリティが揃っています。

ここでしか味わえない本格的な一皿です。

コースのスタートには、アボカドやスモークベーコンなど主役級の食材を使った「カリフォルニアコブサラダ」が登場します。

食べ応えのある一皿で、食事の期待を高める構成です。

合成添加物を全く使用しない自然な食材にこだわる姿勢は創業以来変わらず、本物の素材の味をハンバーガーで体験できます。

一部対象外のバーガーがある点は事前に確認が必要です。

スナック食べ放題×飲み放題の組み合わせ

手割りポテト、フレンチフライ、ビアバッターオニオンリング、国産チキンナゲットなど全6種のスナックが食べ放題です。

スパイシーなBBQソースで楽しむオニオンリングは、お酒との相性もよい一品。

飲み放題メニューには、極上レモンサワー、山陰ハイボール、カクテル、サングリアなど豊富なアルコールに加え、ソフトドリンクも揃っています。

さらに+500円(税込)でベルギービール「ヒューガルデン」を飲み放題に追加でき、フルーティーで爽やかな味わいが食べ放題との組み合わせを豊かにします。

多様なシーンに応じたプランラインナップ

プランは120分または180分の2種類の時間設定があり、職場の飲み会や友人同士の集まり、家族での食事会など幅広い場面に対応します。

スタンダードプランのほかに、全ハンバーガーを楽しめる「プレミアムプラン」や、ハンバーガーまたはパンケーキから選べる「女子会プラン」も用意されています。

利用シーンや予算に応じてプランを選べます。

遊び心あふれる空間のなかで、友人同士の食事から各種会合まで、多様なスタイルで食べ飲み放題を楽しめる構成です。

物価高のなかで値下げに踏み切ったスタンダードプランは、本格グルメバーガー×スナック食べ放題×飲み放題を3,000円台で味わえる内容です。

サラダからハンバーガー、追加スナックまで続くコースの流れで、ゆったりとした時間を過ごせます。

ヴィレッジヴァンガードダイナー「スタンダードプランリニューアル」の紹介でした。

よくある質問

Q. スタンダードプランの価格と時間はどのくらいですか？

A. 2時間制が3,000円(税込)、3時間制が4,000円(税込)です。

一部対象外のバーガーがあります。

Q. ベルギービール「ヒューガルデン」は最初から飲み放題に含まれますか？

A. 通常の飲み放題には含まれておらず、+500円(税込)で追加できます。

フルーティーで爽やかな味わいが特徴のベルギービールです。

Q. スタンダードプラン以外にどんなプランがありますか？

A. 全ハンバーガーを楽しめる「プレミアムプラン」と、ハンバーガーまたはパンケーキから選べる「女子会プラン」が用意されています。

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