Hearts2Hearts、ナチュラルな美しさで魅了 日常のひとときを表現する新ビジュアル公開
セルフケアブランド「Sorule（ソルレ）」のブランドミューズを務める8人組ガールズグループ・Hearts2Hearts（ハーツ・トゥ・ハーツ）の新ビジュアルが25日、公開された。
【写真】顎に手を乗せ…華やかな笑顔をみせるIAN
今回の新ビジュアルでは、自然光が差し込む空間で、やわらかな髪と過ごすHearts2Heartsの日常のひとときを表現している。ナチュラルなスタイリングに仕上げたHearts2Heartsの髪は、新商品・シャインラインがかなえるツヤのあるやわらかな髪そのもの。メンバーたちの自然な笑顔を通して、髪がやわらぐことで心までほどけていき、よりきらめく毎日を過ごしてほしいという同ブランドの想いが込められている。
また、Hearts2Heartsが出演する動画も公式SNSにて順次公開予定。それぞれが思い思いに過ごす自然体な姿が見どころとなる。
Hearts2Heartsは、多様な感情と心のこもったメッセージを盛り込んだ独自の神秘的で美しい音楽世界を通じて、グローバルファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」へと共に進むという意味を持つグループ。互いに異なる個性と無限の潜在力を持つジウ、カルメン、ユハ、ステラ、ジューン、エイナ、イアン、イェオンの計8人のメンバーで構成されている。
2025年2月に神秘的で幻想的な雰囲気の「The Chase」でデビューし、明るくポジティブなエネルギーを見せた「STYLE」、洗練されたメロディーが印象的な「FOCUS」など、多彩な楽曲で独自の音楽世界を築いてきたHearts2Heartsは、新曲「RUDE!」で披露する新たな魅力の音楽とパフォーマンスに、グローバルファンの高い関心が集まっている。『2025 MAMA』および『MMA2025』を含む主要K-POP授賞式で新人賞9冠を達成した。また、今年6月22日には2ndミニアルバム『Lemon Tang』をリリースし、カムバック。今夏を爽やかで清涼感あふれるエネルギーで彩る。
同ブランドは、ダメージヘアをとろんとやわらかなツヤ髪へと導くシャンプーとトリートメント「ソフニングシャインシャンプー」「ソフニングシャイントリートメント」を7月23日より全国発売する。7月17日には新商品発売を記念し、東京・日本橋「0th Hub Nihonbashi」に期間限定ポップアップストアをオープンし、先行発売を実施する。
【写真】顎に手を乗せ…華やかな笑顔をみせるIAN
今回の新ビジュアルでは、自然光が差し込む空間で、やわらかな髪と過ごすHearts2Heartsの日常のひとときを表現している。ナチュラルなスタイリングに仕上げたHearts2Heartsの髪は、新商品・シャインラインがかなえるツヤのあるやわらかな髪そのもの。メンバーたちの自然な笑顔を通して、髪がやわらぐことで心までほどけていき、よりきらめく毎日を過ごしてほしいという同ブランドの想いが込められている。
Hearts2Heartsは、多様な感情と心のこもったメッセージを盛り込んだ独自の神秘的で美しい音楽世界を通じて、グローバルファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」へと共に進むという意味を持つグループ。互いに異なる個性と無限の潜在力を持つジウ、カルメン、ユハ、ステラ、ジューン、エイナ、イアン、イェオンの計8人のメンバーで構成されている。
2025年2月に神秘的で幻想的な雰囲気の「The Chase」でデビューし、明るくポジティブなエネルギーを見せた「STYLE」、洗練されたメロディーが印象的な「FOCUS」など、多彩な楽曲で独自の音楽世界を築いてきたHearts2Heartsは、新曲「RUDE!」で披露する新たな魅力の音楽とパフォーマンスに、グローバルファンの高い関心が集まっている。『2025 MAMA』および『MMA2025』を含む主要K-POP授賞式で新人賞9冠を達成した。また、今年6月22日には2ndミニアルバム『Lemon Tang』をリリースし、カムバック。今夏を爽やかで清涼感あふれるエネルギーで彩る。
同ブランドは、ダメージヘアをとろんとやわらかなツヤ髪へと導くシャンプーとトリートメント「ソフニングシャインシャンプー」「ソフニングシャイントリートメント」を7月23日より全国発売する。7月17日には新商品発売を記念し、東京・日本橋「0th Hub Nihonbashi」に期間限定ポップアップストアをオープンし、先行発売を実施する。