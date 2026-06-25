WEST.重岡大毅、険しい表情でパソコン見つめる 『5秒で完全犯罪を生成する方法』場面写真公開
7人組グループ・WEST.の重岡大毅が主演を務める映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』（9月11日公開）の緊迫感あふれる場面写真が公開された。
【写真】大勢の人がいる中で一点を見つめる重岡大毅
同作品は、人間の選択とテクノロジーが交錯する完全犯罪サスペンス。物語は、兄の航（重岡）のもとに、高校生の妹・幸来（原菜乃華）の「お兄ちゃん…どうしよう」と助けを求める電話から始まる。意図せず美術部・顧問の教師を殺してしまったという妹を守るため、「この事件を迷宮入りにする」と航が行き着いたのは、生成AIに「完全犯罪を成立させる方法を教えてください」とプロンプトを打ち込むというものだった。
今回解禁された場面写真には、険しい表情を浮かべてパソコンの画面を見つめる航とその後ろで怯えた様子の幸来の様子や、トップ女優の七希（田中みな実）の元を訪れた航の姿が映されている。「何があっても妹だけは守る」と強く誓う航の想いが伝わってくるような写真だ。
「この方法、絶対に真似しないでください」。果たして航と幸来は、完全犯罪を成立させることができるのか。そして2人を待ち受ける運命とは――。
【写真】大勢の人がいる中で一点を見つめる重岡大毅
同作品は、人間の選択とテクノロジーが交錯する完全犯罪サスペンス。物語は、兄の航（重岡）のもとに、高校生の妹・幸来（原菜乃華）の「お兄ちゃん…どうしよう」と助けを求める電話から始まる。意図せず美術部・顧問の教師を殺してしまったという妹を守るため、「この事件を迷宮入りにする」と航が行き着いたのは、生成AIに「完全犯罪を成立させる方法を教えてください」とプロンプトを打ち込むというものだった。
「この方法、絶対に真似しないでください」。果たして航と幸来は、完全犯罪を成立させることができるのか。そして2人を待ち受ける運命とは――。