NHK夜ドラ『税金で買った本』新たな出演者発表 メインキャストに西野七瀬＆青木マッチョ【コメントあり】
俳優の奥平大兼が主演を務めるNHK夜ドラ『税金で買った本』（8月24日スタート 月〜木 後10：45）の新たな出演者が発表された。
【写真】豪華キャストずらり！夜ドラ『税金で買った本』の新たな出演者【複数】
同作は、ずいの・系山冏氏による図書館を舞台にした人気お仕事マンガが原作。脚本は坂口理子、音楽は吉川慶が手がける。演出は村松弘之、坂梨公紀。主人公のヤンキー高校生・石平紀一を奥平が演じる。
ヤンキー高校生・石平紀一）は、ふとしたことから10年ぶりにとある図書館を訪れる。そこでは、個性的な職員たちが、利用者のために日々奮闘していた。図書館でのアルバイトを始めた石平は、誰もが本と出会い、知る喜びを味わえるようにするためのさまざまなルールや、仕事があることを知っていく。図書館での多くの出会いが、どこか満たされない気持ちでいた石平を少しずつ変えていく…ライブラリー・ヒューマンコメディー
一般図書係の非正規職員で石平紀一に図書館の仕事を教える早瀬丸小夜香（はやせまる さやか）役を西野七瀬。資料係の弁償修理担当でマッチョな非正規職員の白井里雪（しらい さとゆき）役を青木マッチョ（かけおち）。児童図書係の非正規職員。子どもには優しく、大人には厳しい。相手の心をくすぐり自分のペースに巻き込むのが得意な朝野亜沙子（あさの あさこ）役を磯山さやか。図書館の図書係長・堀田係長役を川島明（麒麟）。紀一の父役を平山浩行。紀一の母・石平りょうこ（いしだいら りょうこ）役を矢田亜希子。
【コメント】
■西野七瀬
初めての夜ドラの出演で、このような素敵な作品に関われたことをうれしく思います。図書館が舞台の作品なので、今まで知らなかったお仕事や、専門用語等たくさん知ることができました。それらひとつひとつを自分の中に落とし込みながら、早瀬丸という役を演じさせていただきました。
更なる図書館の魅力はもちろん、知らないことを知る楽しさをドラマを通してみなさんにお伝えできたらいいなと思っています。
ぜひ楽しみに待っていてください。
■青木マッチョ
NHKの夜ドラに出させていただける人生とは思っていませんでした。
自分が演じさせていただく白井里雪という人物を見て、完全にビジュアル採用だと思いましたが、筋トレを始めた理由が自分と全く同じだったりと、かなり感情移入することができました。
演者の方々、監督及びスタッフ全員がとても優しく、初めての経験ばかりでしたが楽しく撮影できました。
なので、皆さまもとても優しい気持ちで見ていただけたらなと思います。
■磯山さやか
朝野亜沙子役を演じさせていただきました。とても魅力満載な朝野さん。
ギャップや話し方、動き、朝野さんの魅力的なおもしろい部分をどうやって演じるかに毎回振り回されながらも、素敵な原作に支えられて、監督や皆さんと共に楽しく演じることができました。ご覧いただくと、図書館の仕組みも勉強になります。そこで生まれる人と人との物語に何かを感じていただき、図書館での時間が、思いやりあふれる素敵なものになればいいなと思います。
■川島明
大好きな原作のマンガに携われて幸せものです。
俳優のみなさんとスタッフさんのつくる撮影現場がマンガの空気感そのもののあたたかさで感動してました。
図書館にまた足を運びたくなるドラマですのでみなさまお楽しみに！
■平山浩行
主人公の父親を演じさせていただきました平山浩行です。まだ幼かった紀一といろいろな場所でロケをしたことが、とても良い思い出になりました。その中でも図書館で読んだ絵本や並んで座った椅子が強く印象に残っています。本はただの紙ではなく人と人をつなぎ、時間を越えて思い出を残してくれる存在なのだと思います。このドラマは、そんな場所で繰り広げられる心温まるお話です。ぜひ楽しんでください。
■矢田亜希子
今回は「税金で買った本」に出演させていただくことになりとても嬉しいです。 図書館が舞台となるお話でとにかく興味深く、脚本がおもしろくて楽しくて図書館に今すぐにでも行きたい！と思える内容です。
私は奥平さん演じられる主人公、石平紀一の母親役で少しぶっ飛んだ感じの役柄ですが、撮影現場ではリアルに息子の成長する姿や心情の変化に感心しながら見守っておりました。
皆さまの役の魅力がたくさんつまっていると思います！
【写真】豪華キャストずらり！夜ドラ『税金で買った本』の新たな出演者【複数】
同作は、ずいの・系山冏氏による図書館を舞台にした人気お仕事マンガが原作。脚本は坂口理子、音楽は吉川慶が手がける。演出は村松弘之、坂梨公紀。主人公のヤンキー高校生・石平紀一を奥平が演じる。
ヤンキー高校生・石平紀一）は、ふとしたことから10年ぶりにとある図書館を訪れる。そこでは、個性的な職員たちが、利用者のために日々奮闘していた。図書館でのアルバイトを始めた石平は、誰もが本と出会い、知る喜びを味わえるようにするためのさまざまなルールや、仕事があることを知っていく。図書館での多くの出会いが、どこか満たされない気持ちでいた石平を少しずつ変えていく…ライブラリー・ヒューマンコメディー
【コメント】
■西野七瀬
初めての夜ドラの出演で、このような素敵な作品に関われたことをうれしく思います。図書館が舞台の作品なので、今まで知らなかったお仕事や、専門用語等たくさん知ることができました。それらひとつひとつを自分の中に落とし込みながら、早瀬丸という役を演じさせていただきました。
更なる図書館の魅力はもちろん、知らないことを知る楽しさをドラマを通してみなさんにお伝えできたらいいなと思っています。
ぜひ楽しみに待っていてください。
■青木マッチョ
NHKの夜ドラに出させていただける人生とは思っていませんでした。
自分が演じさせていただく白井里雪という人物を見て、完全にビジュアル採用だと思いましたが、筋トレを始めた理由が自分と全く同じだったりと、かなり感情移入することができました。
演者の方々、監督及びスタッフ全員がとても優しく、初めての経験ばかりでしたが楽しく撮影できました。
なので、皆さまもとても優しい気持ちで見ていただけたらなと思います。
■磯山さやか
朝野亜沙子役を演じさせていただきました。とても魅力満載な朝野さん。
ギャップや話し方、動き、朝野さんの魅力的なおもしろい部分をどうやって演じるかに毎回振り回されながらも、素敵な原作に支えられて、監督や皆さんと共に楽しく演じることができました。ご覧いただくと、図書館の仕組みも勉強になります。そこで生まれる人と人との物語に何かを感じていただき、図書館での時間が、思いやりあふれる素敵なものになればいいなと思います。
■川島明
大好きな原作のマンガに携われて幸せものです。
俳優のみなさんとスタッフさんのつくる撮影現場がマンガの空気感そのもののあたたかさで感動してました。
図書館にまた足を運びたくなるドラマですのでみなさまお楽しみに！
■平山浩行
主人公の父親を演じさせていただきました平山浩行です。まだ幼かった紀一といろいろな場所でロケをしたことが、とても良い思い出になりました。その中でも図書館で読んだ絵本や並んで座った椅子が強く印象に残っています。本はただの紙ではなく人と人をつなぎ、時間を越えて思い出を残してくれる存在なのだと思います。このドラマは、そんな場所で繰り広げられる心温まるお話です。ぜひ楽しんでください。
■矢田亜希子
今回は「税金で買った本」に出演させていただくことになりとても嬉しいです。 図書館が舞台となるお話でとにかく興味深く、脚本がおもしろくて楽しくて図書館に今すぐにでも行きたい！と思える内容です。
私は奥平さん演じられる主人公、石平紀一の母親役で少しぶっ飛んだ感じの役柄ですが、撮影現場ではリアルに息子の成長する姿や心情の変化に感心しながら見守っておりました。
皆さまの役の魅力がたくさんつまっていると思います！