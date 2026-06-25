オードリー春日、街ブラでレジェンド声優と遭遇「お酒が回ったお客さんかと思ったら、ご本人でした」
春日が訪れた居酒屋で突然「バケラッタ！」
お笑いコンビ・オードリーの春日俊彰が、20日放送のBSテレ東の冠番組『オードリー春日の知らない街で自腹せんべろ』（毎週土曜 午後10時）で、街ブラロケ中に人気アニメに出演していたレジェンド声優と遭遇した。
【画像】O次郎や岡ひろみを演じたレジェンド声優の高坂真琴
同番組は、芸能界の第一線を突っ走りながら超節約を貫く春日が、なじみのない街で自腹の1000円を予算に、最高の一杯を楽しむため吟味に吟味を重ねる“リアルせんべろ”ドキュメンタリー。
この日の舞台は小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」。海沿いの街をいつものようにくまなく歩いた春日は、駅の近くで値段の安い大衆酒場を発見し、「私ですけどね」と店内でメニューを確認した。
良い雰囲気を気に入りながらも、絶対に即決しない春日が次の店に向かおうとすると、店内にいたピンクヘアの女性が「私、バケラッタ。O次郎って知ってる？」と話しかける。春日は思わず「ご本人ですか？」と驚きの声を上げた。
この店で昼飲みしていたのは、声優の高坂真琴。O次郎のほか、『エースをねらえ！』岡ひろみ役や、『勇者ライディーン』のマリ役などを担当し、2020年に『第十四回 声優アワード』で「功労賞」を受賞している。
レジェンド声優との遭遇に、春日は「O次郎のマネをされてたから、だいぶお酒が回ってるお客さんかと思ったら、ご本人でした」と大笑いした。
お笑いコンビ・オードリーの春日俊彰が、20日放送のBSテレ東の冠番組『オードリー春日の知らない街で自腹せんべろ』（毎週土曜 午後10時）で、街ブラロケ中に人気アニメに出演していたレジェンド声優と遭遇した。
【画像】O次郎や岡ひろみを演じたレジェンド声優の高坂真琴
同番組は、芸能界の第一線を突っ走りながら超節約を貫く春日が、なじみのない街で自腹の1000円を予算に、最高の一杯を楽しむため吟味に吟味を重ねる“リアルせんべろ”ドキュメンタリー。
良い雰囲気を気に入りながらも、絶対に即決しない春日が次の店に向かおうとすると、店内にいたピンクヘアの女性が「私、バケラッタ。O次郎って知ってる？」と話しかける。春日は思わず「ご本人ですか？」と驚きの声を上げた。
この店で昼飲みしていたのは、声優の高坂真琴。O次郎のほか、『エースをねらえ！』岡ひろみ役や、『勇者ライディーン』のマリ役などを担当し、2020年に『第十四回 声優アワード』で「功労賞」を受賞している。
レジェンド声優との遭遇に、春日は「O次郎のマネをされてたから、だいぶお酒が回ってるお客さんかと思ったら、ご本人でした」と大笑いした。