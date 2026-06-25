ビアードパパに漆黒の「ゴジラシュー」登場 ザクザク生地×甘酸っぱい苺クリームで“究極のおいしさ”
シュークリーム専門店ビアードパパは、7月1日より、生誕から今なお全世界を熱狂させ続ける「ゴジラ」との初のコラボレーション商品「ゴジラシュー」（税込390円）を7月限定で販売する。
【写真】中からピンクのクリームがとろ〜り「ゴジラシュー」断面
同店がこの夏、日本が世界に誇る「ゴジラ」と初のコラボレーションで完成させたのは、これまでのシュークリームの概念を覆す、圧倒的な存在感を放つ一品。竹炭を練り込み、特製クッキー生地とともに焼き上げた「漆黒のザクザクシュー生地」は、まさにゴジラの屈強な表皮そのもの。
しかし、その無骨な外見の中に隠されているのは、果肉感あふれる「苺クリーム」。甘酸っぱく繊細な味わいは、一口食べた瞬間に驚きのギャップをもたらす。
【写真】中からピンクのクリームがとろ〜り「ゴジラシュー」断面
同店がこの夏、日本が世界に誇る「ゴジラ」と初のコラボレーションで完成させたのは、これまでのシュークリームの概念を覆す、圧倒的な存在感を放つ一品。竹炭を練り込み、特製クッキー生地とともに焼き上げた「漆黒のザクザクシュー生地」は、まさにゴジラの屈強な表皮そのもの。
しかし、その無骨な外見の中に隠されているのは、果肉感あふれる「苺クリーム」。甘酸っぱく繊細な味わいは、一口食べた瞬間に驚きのギャップをもたらす。