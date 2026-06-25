【FIFAワールドカップ2026】スコットランド代表 0ー3 ブラジル代表（日本時間6月25日／マイアミ・スタジアム）

【実際の映像】闘莉王が喝！開始早々のあってはならないミス

元日本代表の田中マルクス闘莉王氏が、スコットランド代表の守備に厳しい言葉を投げかけた。ブラジル代表を相手に見せた痛恨のミスに、ファンからも批判の声が上がっている。

スコットランドは日本時間6月25日、FIFAワールドカップ2026のグループC第3節でブラジル代表と対戦。突破の可能性を残す中、開始早々のミスから痛い失点を喫した。

7分、GKアングス・ガンからのパスを受けたDFスコット・マッケンナが前を向くも出しどころがなく、一度体の向きを変える。しかし、この場面でトラップがわずかに大きくなり、無理に出そうとしたパスがFWハイアンに引っかかってしまう。こぼれ球はボックス中央でフリーとなっていたヴィニシウスのもとへ渡った。

ブラジルのエースは、飛び出してきたGKガンの逆を冷静についてゴールに流し込み、先制点を奪った。

闘莉王、厳しく指摘「ゲームプランは0になりました」

このプレーについて、DAZNで解説を務めた闘莉王氏は「これはいただけないでしょ。ゲームプランが崩れるし、ゲームプランは0になりました」とあ然。さらに「これはダメ。プロですからこういったミスはあってはいけない。大きなプレッシャーがあったわけではない中で、最悪の選択になってしまった」と厳しく指摘した。

SNS上でも「マッケンナやっちまったな」「なにやってんの？」「これは酷すぎる」「そんなミスする場面だったか？」「これは軽率。やっちゃいけないプレー」「闘莉王じゃなくても怒りたくなるわ」といった声が相次いだ。

その後も失点を重ねたスコットランドは0ー3で敗戦。グループCを3位で終え、決勝トーナメント進出は他グループの結果次第となった。

（FIFAワールドカップ2026）