MATCH 50 グループC第3戦



2026年6月25日 7:00キックオフ（会場：アトランタ・スタジアム)



モロッコ 4-2 ハイチ



いよいよW杯のグループステージも最終戦に突入。すでに決勝トーナメント進出を決めている国もあるなか、グループCは最後までもつれる展開に。そして日本と対戦する可能性もあるモロッコはブラジルと引き分け、スコットランドに勝利し、ハイチとの第3戦を迎えた。





序盤からモロッコがボールを握るも先制点はハイチに。9分右サイドを連携から崩すと、デュベルネのクロスにジョセフがバックヒールで合わせてゴール。この試合は5バックから4バックに変え、積極的に前に出るハイチが先制に成功した。1点とられたモロッコは両サイドから深い位置へ侵入を試みると、22分はハキミのクロスにサイバリが合わせるもシュートには力が入らず。一方のハイチは先制した後、重心が後ろに下がり、モロッコの攻撃を受ける形に。なかなか敵陣にボールを持って入っていけない。29分、ロングボールに抜け出したハキミに決定機が訪れるも、これはハイチGKプラシドがビッグセーブ。その後もモロッコは猛攻を仕掛けると、38分左サイドのエル・カンヌスのシュートのこぼれ球をハキミが押し込む。モロッコが試合を振り出しに戻した。しかし42分ハイチにスーパーゴールが生まれる。左サイドからモロッコ陣内へ攻め込むと、PA外からイシドルが右足一閃。スピード、コース共に申し分ないシュートがネットに突き刺さった。再びハイチが一歩前に出たかと思った2分後、右サイドをハキミが抜け出すと、マイナスのクロスにサイバリ。今大会勢い止まらないサイバリの3試合連続ゴールでモロッコがすぐさま同点に追いつく。後半に入って最初のチャンスはモロッコに。58分CKのこぼれ球を拾ったエル・カンヌスがPA外からシュートを放つが、プラシドが再びビッグセーブを見せ、ハイチのピンチを救う。ハイチは前半同様、モロッコにボールを持たれる展開が続くも、カウンターから鋭さを見せる。こう着状態が続くなか、77分モロッコが逆転に成功する。CKがファーサイドのラヒミへ流れると、トラップから豪快に右足を振り抜きゴール。途中出場したアタッカーが見事な結果を残し、モロッコが一歩前に出る。ハイチはW杯史上初めての勝ち点獲得を目指して3点目を狙いに行くが、前線がフレッシュになったモロッコのハイプレスに苦しみ、なかなかシュートまでの形を作れない。すると、88分左サイドをラヒミが突破すると、折り返しをヤシンが決めて勝負あり。ハイチはボールがラインをわったと判断してしまうもったいない形から痛恨の4失点目を許した。ハイチは後半ATナゾンが強烈なFKでゴールを狙うもこれはモロッコの守護神ブヌがナイスセーブを見せる。ハイチは前半からいいパフォーマンスを見せたが、後半も勢いが衰えなかったモロッコが見事な逆転勝利を飾り、2位通過で決勝トーナメント進出を決めた。［スコア］モロッコ 4-2 ハイチ［得点者］モロッコアクラフ・ハキミ（39）イスマエル・サイバリ（45+1）スフィアン・ラヒミ（78）ジェシム・ヤシン（89）ハイチレニー・ジョセフ（10）ウィルソン・イシドル（43）［ポゼッション］モロッコ 56%ハイチ 35%中立 9%［シュート数］モロッコ：22本ハイチ：7本［枠内シュート］モロッコ：11本ハイチ：2本［イエローカード］モロッコハイチジョニー・プラシドデュカン・ナゾンホセ・カシミール［レッドカード］モロッコハイチモロッコフォーメーション：［4-2-3-1］監督：モハメド・ワハビGKヤシン・ブヌ（アル・ヒラル）DFアクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン）レドゥアン・ハルハル（メレヘン）シャディ・リアド（クリスタル・パレス）アナス・サラハ・エディン(PSV)MFソフィアン・アムラバト（レアル・ベティス）ネイル・エル・アイナウイ（ローマ）ブラヒム・ディアス（レアル・マドリード）イスマエル・サイバリ（PSV）ビラル・エル・カンヌス(シュツットガルト)FWアユブ・エル・カービ（オリンピアコス）交代出場69分 イスマエル・サイバリ→スフィアン・ラヒミ（アル・アイン）69分 ブラヒム・ディアス→アゼディン・ウナヒ（ジローナ）69分 アユブ・エル・カービ→ジェシム・ヤシン（ストラスブール）82分 アナス・サラハ・エディン→ヌサイル・マズラウィ（マンチェスター・ユナイテッド）82分 ネイル・エル・アイナウ→サミル・エル・ムラベ（ストラスブール）ハイチフォーメーション：［4-4-2］監督：セバスティアン・ミニェGKジョニー・プラシド（バスティア）DFジャン・ケビン・デュベルネ（ヘント）リカルド・アデ（LDUキト）ハンネス・デルクロワ（ルガーノ）マルティン・エクスペリエンス（ナンシー）MFホセ・カシミール（オセール）ジャン・リクネル・ベルガルド（ウォルバーハンプトン）ジャン・ジャックス・ダンリー（フィラデルフィア・ユニオン）ルベン・プロビデンス（アルメレ・シティ）FWウィルソン・イシドル（サンダーランド）レニー・ジョセフ（フェレンツバローシュ）交代出場66分 ルベン・プロビデンス→ルイシウス・ディードソン（FCダラス）66分 ウィルソン・イシドル→デュカン・ナゾン（エステグラル）79分 ジャン・ケビン・デュベルネ→カルレンス・アルカス（アンジェ）79分 ジャン・ジャックス・ダンリー→ドミニク・サイモン（タトラン・プレショフ）83分 レニー・ジョセフ→フランツディ・ピエロー（リゼスポル）