MATCH 49 グループC第3戦



2026年6月25日 7:00キックオフ（会場：マイアミスタジアム）



スコットランド 0-3 ブラジル



ハイチ代表のグループリーグ敗退は決まったものの、決勝トーナメント進出国は第3節まで持ち越されたグループC。この最終戦では、1勝1敗のスコットランド代表と、ここまで1勝1分のブラジル代表が相見えた。



前節からスタメンを4名入れ替えたスコットランド。新たにスコット・マッケナ、ケニー・マクリーン、ベン・ドーク、ローレンス・シャンクランドが名を連ねている。一方、ブラジル代表の変更は1名のみ。負傷離脱したハフィーニャに代わってラヤンがスタメン出場を果たした。なお、ネイマールもついにベンチ入りを果たしている。





試合は7分にさっそく動いた。ブラジルは敵陣のゴール前で、今大会初出場を果たしたスコットランドのDFスコット・マッケナに圧力をかけると、相手のミスを誘いボールを奪取。最後はヴィニシウス・ジュニオールが落ち着いてゴールに流し込み、ブラジルが先制に成功した。さらに22分にも、ヴィニシウスが高い位置で再びマッケナからボールを奪い、ネットを揺らす。ただ、これはVARの提案によりオンフィールドレビューをした結果、ボールを奪った際にファウルがあったとし、ゴールは認められなかった。その後も、試合を優位に進めるブラジル。前半終了間際に立て続けに決定機を迎える。45分、マテウス・クーニャが右からの折り返しに合わせたものの、リードを広げることはできない。ただATに素早い攻守の切り替えから高い位置でボールを奪うと、右からのクロスをヴィニシウスが頭で合わせて2点差に。さらにラヤンにもチャンスが訪れたが、前半のうちにとどめを刺す3点目のゴールを決めることはできず、ブラジルがスコアを2-0としてハーフタイムを迎えている。後半に入ると、スコットランドは49分に右からのクロスをスコット・マクトミネイが合わせるが、GKの真正面。ただ、この日初の枠内シュートを記録した。一方のブラジルも直後の51分、カウンターからヴィニシウスが相手の背後に抜け出し、シュートまで持っていく。しかし、これはGKの好セーブに阻まれてしまった。60分、ブラジルが試合を決定づける。ダニーロの縦パスでスイッチを入れると、ダイレクトを組み込んだ華麗なパスワークで中央をこじ開ける。最後はクーニャが落ち着いて2試合連続となるゴールを決めた。リードを3点に広げたことで余裕ができたブラジルは、76分に怪我明けのネイマールを投入。黄色いユニフォームで埋め尽くされた会場も盛り上がりを見せる。一方、負けても3位通過の可能性があるため、少しでも点差を縮めたいスコットランドは、サイド攻撃やセットプレイから反撃を試みるが1点が遠い。試合はこのまま終了し、3-0で快勝したブラジルがグループCを首位通過。敗れたことで3位となったスコットランドは、他グループの結果を待つこととなった。［スコア］スコットランド 0-3 ブラジル［得点者］ブラジルヴィニシウス・ジュニオール（7、45+2）マテウス・クーニャ（60）［ポゼッション］スコットランド：47%ブラジル：46%中立：7%［シュート数］スコットランド：12本ブラジル：20本［枠内シュート］スコットランド：4本ブラジル：8本［イエローカード］スコットランドライアン・クリスティブラジルダニーロファビーニョ［レッドカード］なしスコットランドフォーメーション：［4-2-3-1］監督：ステファン・クラークGKアンガス・ガン（ノッティンガム・フォレスト）DFネイサン・パターソン（エヴァートン）ジャック・ヘンドリー（アル・イテファク）スコット・マッケナ（ディナモ・ザグレブ）アンドリュー・ロバートソン(リヴァプール)MFルイス・ファーガソン（ボローニャ）ケニー・マクリーン（ノリッジ・シティ）ベン・ドーク（ボーンマス）スコット・マクトミネイ（ナポリ）ジョン・マッギン（アストン・ヴィラ）FWローレンス・シャンクランド（ハーツ）交代出場HT アンドリュー・ロバートソン→キーラン・ティアニー（セルティック）81分 ネイサン・パターソン→アンソニー・ラルストン（セルティック）81分 ベン・ドーク→ライアン・クリスティ（ボーンマス）90+1分 ジョン・マッギン→フィンドレー・カーティス（キルマーノック）90+1分 ローレンス・シャンクランド→チェ・アダムス（トリノ）ブラジルフォーメーション：［4-3-3］監督：カルロ・アンチェロッティGKアリソン・ベッカー（リヴァプール）DFダニーロ（サントス）マルキーニョス（パリ・サンジェルマン）ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）ドウグラス・サントス（ゼニト）MFブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）カゼミロ（マンチェスター・ユナイテッド）ルーカス・パケタ（フラメンゴ）FWラヤン（ボーンマス）マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）交代出場66分 ルーカス・パケタ→ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル）66分 カゼミロ→ファビーニョ（アル・イテハド）76分 マテウス・クーニャ→ネイマール（サントス）82分 ラヤン→エンドリック（リヨン）82分 ドウグラス・サントス→アレックス・サンドロ（フラメンゴ）