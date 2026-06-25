［W杯マッチ49］ネイマールもついに帰ってきた！ ブラジル、好調ヴィニシウスの2GなどでグループC首位通過
MATCH 49 グループC第3戦
2026年6月25日 7:00キックオフ（会場：マイアミスタジアム）
スコットランド 0-3 ブラジル
ハイチ代表のグループリーグ敗退は決まったものの、決勝トーナメント進出国は第3節まで持ち越されたグループC。この最終戦では、1勝1敗のスコットランド代表と、ここまで1勝1分のブラジル代表が相見えた。
前節からスタメンを4名入れ替えたスコットランド。新たにスコット・マッケナ、ケニー・マクリーン、ベン・ドーク、ローレンス・シャンクランドが名を連ねている。一方、ブラジル代表の変更は1名のみ。負傷離脱したハフィーニャに代わってラヤンがスタメン出場を果たした。なお、ネイマールもついにベンチ入りを果たしている。
さらに22分にも、ヴィニシウスが高い位置で再びマッケナからボールを奪い、ネットを揺らす。ただ、これはVARの提案によりオンフィールドレビューをした結果、ボールを奪った際にファウルがあったとし、ゴールは認められなかった。
その後も、試合を優位に進めるブラジル。前半終了間際に立て続けに決定機を迎える。45分、マテウス・クーニャが右からの折り返しに合わせたものの、リードを広げることはできない。ただATに素早い攻守の切り替えから高い位置でボールを奪うと、右からのクロスをヴィニシウスが頭で合わせて2点差に。さらにラヤンにもチャンスが訪れたが、前半のうちにとどめを刺す3点目のゴールを決めることはできず、ブラジルがスコアを2-0としてハーフタイムを迎えている。
後半に入ると、スコットランドは49分に右からのクロスをスコット・マクトミネイが合わせるが、GKの真正面。ただ、この日初の枠内シュートを記録した。一方のブラジルも直後の51分、カウンターからヴィニシウスが相手の背後に抜け出し、シュートまで持っていく。しかし、これはGKの好セーブに阻まれてしまった。
60分、ブラジルが試合を決定づける。ダニーロの縦パスでスイッチを入れると、ダイレクトを組み込んだ華麗なパスワークで中央をこじ開ける。最後はクーニャが落ち着いて2試合連続となるゴールを決めた。
リードを3点に広げたことで余裕ができたブラジルは、76分に怪我明けのネイマールを投入。黄色いユニフォームで埋め尽くされた会場も盛り上がりを見せる。一方、負けても3位通過の可能性があるため、少しでも点差を縮めたいスコットランドは、サイド攻撃やセットプレイから反撃を試みるが1点が遠い。
試合はこのまま終了し、3-0で快勝したブラジルがグループCを首位通過。敗れたことで3位となったスコットランドは、他グループの結果を待つこととなった。
［スコア］
スコットランド 0-3 ブラジル
［得点者］
ブラジル
ヴィニシウス・ジュニオール（7、45+2）
マテウス・クーニャ（60）
［ポゼッション］
スコットランド：47%
ブラジル：46%
中立：7%
［シュート数］
スコットランド：12本
ブラジル：20本
［枠内シュート］
スコットランド：4本
ブラジル：8本
［イエローカード］
スコットランド
ライアン・クリスティ
ブラジル
ダニーロ
ファビーニョ
［レッドカード］
なし
スコットランド
フォーメーション：［4-2-3-1］
監督：ステファン・クラーク
GK
アンガス・ガン（ノッティンガム・フォレスト）
DF
ネイサン・パターソン（エヴァートン）
ジャック・ヘンドリー（アル・イテファク）
スコット・マッケナ（ディナモ・ザグレブ）
アンドリュー・ロバートソン(リヴァプール)
MF
ルイス・ファーガソン（ボローニャ）
ケニー・マクリーン（ノリッジ・シティ）
ベン・ドーク（ボーンマス）
スコット・マクトミネイ（ナポリ）
ジョン・マッギン（アストン・ヴィラ）
FW
ローレンス・シャンクランド（ハーツ）
交代出場
HT アンドリュー・ロバートソン→キーラン・ティアニー（セルティック）
81分 ネイサン・パターソン→アンソニー・ラルストン（セルティック）
81分 ベン・ドーク→ライアン・クリスティ（ボーンマス）
90+1分 ジョン・マッギン→フィンドレー・カーティス（キルマーノック）
90+1分 ローレンス・シャンクランド→チェ・アダムス（トリノ）
ブラジル
フォーメーション：［4-3-3］
監督：カルロ・アンチェロッティ
GK
アリソン・ベッカー（リヴァプール）
DF
ダニーロ（サントス）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）
ドウグラス・サントス（ゼニト）
MF
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）
カゼミロ（マンチェスター・ユナイテッド）
ルーカス・パケタ（フラメンゴ）
FW
ラヤン（ボーンマス）
マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）
交代出場
66分 ルーカス・パケタ→ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル）
66分 カゼミロ→ファビーニョ（アル・イテハド）
76分 マテウス・クーニャ→ネイマール（サントス）
82分 ラヤン→エンドリック（リヨン）
82分 ドウグラス・サントス→アレックス・サンドロ（フラメンゴ）
ネイマールがついにW杯に登場— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 25, 2026
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