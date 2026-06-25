「まるで何かを証明するかのように…」大谷翔平が見せた“気迫” 捕手ラッシングとの呼吸合わず険しい表情もギア上げる
大谷が8勝目の権利を手にした(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間6月24日、敵地でのツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。6回89球、5安打3失点8奪三振の内容で、今季8勝目の権利を手にして降板した。
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相手先発はア・リーグのサイ・ヤング賞候補のジョー・ライアン。初回の第1打席は、初球を打って右直に倒れた。
直後、リアル二刀流でマウンドに上がった大谷は、先頭のトレバー・ラーナックを投ゴロに抑える。右手中指のマメが潰れて出血するアクシデントを繰り返してきた大谷。すぐに指先を気にする仕草を見せたが、2番のバイロン・バクストンを左飛に打ち取った。3番のコディ・クレメンスを四球で歩かせると、二死一塁からジョシュア・ベルを左飛に打ち取った。
ドジャース打線は2回にムーキー・ベッツがメジャー通算300号となる左中間へのソロで先制。1点の援護をもらった大谷は2回、3本の安打で一死満塁となると、9番のライアン・クライドラーの打席で、捕手ダルトン・ラッシングが163キロの直球をパスボールして、三塁走者が生還。大谷はガックリと肩を落とした。
ラッシングとの呼吸が合わないのか、マウンド上に集まった際には珍しく険しい表情で話し込んだ大谷。クライドラーの打席で大谷がABSチャレンジを要求するも、ラッシングは低いとジェスチャー。結果、ボール判定がストライクに覆る場面もあった。
クライドラーには2点適時打を浴びて1−3と逆転を許した大谷。だが、後続を連続三振に仕留めてなんとかここで食い止めた。
逆転を許した大谷だが、直後の第3打席で無死二塁から中前適時打で1点差。さらに一死満塁からマックス・マンシーの同点打、アレックス・コールの犠飛で4−3と一気に逆転した。
3回は2番からの打順だったが、大谷は160キロ超えの直球や切れ味鋭いスイーパーを低めに集め、イニングをまたいで圧巻の4者連続三振で三者凡退。4回は四球と二塁打で二死二、三塁とピンチを招いたが、クライドラーの中堅へ抜ける打球を遊撃手のムーキー・ベッツが好捕。遊ゴロに仕留めて得点を許さなかった。
ドジャース専門メディア『Dodger Blue』はXで、大谷の3回の奪三振シーンの映像を添え「まるで何かを証明するかのように、ショウヘイ・オオタニは気迫のこもったピッチングを見せていた」と綴っている。
勝ち投手の権利がかかった5回は3人で片づけ、今季8勝目の権利を手にすると、6回も直球とスイーパーで連続空振り三振に仕留めるなど三者凡退に切って取った。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]