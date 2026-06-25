金沢市内のデパートでは、和菓子の有名店2店舗が同時に期間限定ショップをオープンしています。夏の贈り物にもぴったりな商品を取材してきました。

石川映夏キャスター「地下の食品フロアに来ています。奥には近江の老舗『たねや』、そしてこちらは東京土産の定番『とらや』が出店しています。人気の2店が同時に楽しめるんです」

香林坊大和に、15日から出店しているのは和菓子の老舗「とらや」、定番の小倉羊かんのほか、香林坊大和で初めて販売する水羊かんも並びます。

石川キャスター「売り場で目を引くのが涼やかなパッケージ。ホタルやヒマワリが描かれていて贈り物でもらってもうれしいですよね」

2026年からデザインが新しくなった夏限定パッケージも人気を集めています。

買い物客「柚の商品から寒天の商品、みんな買った。1個ずつ全部買ってきた」

「たねや」も期間限定で出店

つづいては、24日から始まった「たねや」のポップアップストア。

定番の栗まんじゅうやもなかのほか、季節の素材を生かした和菓子が並んでいます。

買い物客「毎回来ているときに買うけどおいしかったので(また来た)。大好きですよ。ちょいちょいやってほしいくらいです」

7月下旬までの限定販売となるのは、抹茶の寒天と本生羊羹で、夏の定番商品に滋賀県産の土山抹茶の粉末が添えられています。

石川キャスター「あんこの甘さは控えめだけど清涼感があってとてもおいしい。抹茶の苦みもちょうどよくて上品な味わいです」

たねやポップアップストア・片田愛涼佳店長「水菓子で涼しく過ごしてほしいのと新商品の抹茶も知っていただいてたくさん食べていただけたら」

「とらや」は8月15日まで、「たねや」は8月17日まで香林坊大和で営業しています。