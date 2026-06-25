◇MLB ドジャース-ツインズ(日本時間25日、ターゲット・フィールド)

昨季ドジャースでワールドシリーズに貢献し、今季からツインズでプレーするアンソニー・バンダ投手が7回からリリーフで登板。大谷翔平選手を見逃し三振に打ち取るなど、古巣打線を相手に好投を披露しました。

バンダ投手は先頭の大谷選手に対し、持ち味のスライダーとシンカーで攻め、カウント3-1から抜群のコントロールを披露します。

5球目はシンカーを内角に投げ込むと、大谷選手はボールと判断し見逃し。ただ球審がストライクと判定したため、大谷選手がABSチャレンジをします。

すると映像で確認の結果、ギリギリゾーンにかかり判定は変わらずストライク。カウント3-2となると、バンダ投手は6球目のストレートを外角低めに投げ込みます。大谷選手はこれも見逃し、球審もボール判定。四球かと思われましたが今度はツインズの捕手がABSチャレンジを要求。結果はなんと外角低めの角にわずかにかかっていて、ストライク判定に。大谷選手を見逃し三振に切って取りました。

その後、バンダ投手は古巣の強力打線と続けて対峙。アンディ・パヘス選手に死球を与え、フレディ・フリーマン選手にヒットを打たれますが、続くムーキー・ベッツ選手をサードフライに打ち取り、最後はマックス・マンシー選手に大きく曲がるスライダーを投げきり、空振り三振に仕留めました。