２４日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、モグライダー・ともしげを知る「クイズともしげ」を放送。衝撃の日常が明らかになった。

ともしげに関するクイズを、ともしげと親交があるみなみかわ、三四郎小宮、ウエストランド井口、きしたかの高野が解答者となって挑戦。第一問目から難問となった。

ともしげの相方・芝が、「家の鍵、スペアも含め、何本あるでしょう」と出題。みなみかわは「１２」、小宮は「２０」、井口は「８」、高野は「５」と回答するも、正解はまさかの「２８本」。

この鍵が置かれている玄関の写真が紹介されたが、ご当地キーホルダーをつけた鍵が壁一面にかけられており、スタジオも思わず「うわぁ、怖っ」の声が。ともしげは「鍵、何度もなくしちゃって、部屋に入れなくなったことがあったの」と説明するも、井口は「１個なくなったら１個足せば…」と反論。ともしげは「１０本にしようと思ったけど」といい、井口は「１０本！？」と仰天。ともしげは「自分でもわからないことをやらかすことがあるから」と言い、芝も「自己分析できているから」と苦笑いでフォローしていた。