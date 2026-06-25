ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > トヨタ自動車 岩手・宮城の工場は通常稼働 仕入れ先への地震の影響… トヨタ自動車 岩手・宮城の工場は通常稼働 仕入れ先への地震の影響は確認中【青森で最大震度6強の地震】 トヨタ自動車 岩手・宮城の工場は通常稼働 仕入れ先への地震の影響は確認中【青森で最大震度6強の地震】 2026年6月25日 10時45分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 青森県で最大震度6強を観測した地震による影響について、トヨタ自動車は、岩手県と宮城県にある工場は通常通り稼働しているとしています。仕入れ先への影響については確認中だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 関連情報（BiZ PAGE＋） 商店街, 老人ホーム, 介護タクシー, 寺田屋, 世田谷区, 明治大学, フローリング, 金属加工, 横浜, 海