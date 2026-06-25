【ポケモンパン：「ぽこ あ ポケモン」デザイン】 7月1日 発売予定

第一屋製パンは、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックスゲーム「ぽこ あ ポケモン」デザインの「ポケモンパン」を7月1日に発売する。

ポケモンのデコキャラシール付きの「ポケモンパン」に「ぽこ あ ポケモン」デザインが新登場。今回はメタモンやピカチュウなど、同作に登場するポケモンたちがデザインされたキラキラ仕様の「ぽこ あ ポケモン特製シール（全22種）」が1枚封入されている。

ラインナップは「ポケモンWキャラメルクリームパン」と「ポケモンピザパン」の2種類。関東・中部・関西・中国・四国地区にて販売予定となっている。

ポケモンWキャラメルクリームパン

ポケモンピザパン

ぽこ あ ポケモン特製シール（全22種）

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