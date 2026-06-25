BTS、「オリコン上半期ランキング2026」で2冠達成！キンプリ&Snow Manに続く史上3組目の80万PT超え

BTSが、日本で新たな記録を打ち立てた。

BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』が「オリコン上半期ランキング2026」で2冠に輝いた。

【写真】JUNG KOOK、真夜中デートのお相手は？

6月25日、オリコンが発表した「上半期ランキング2026」（集計期間：2025年12月8日〜2026年6月7日）によると、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』が「アルバムランキング」と「合算アルバムランキング」で1位を獲得し、2冠を達成した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

BTSがオリコン上半期「アルバムランキング」で1位を獲得したのは、2020年の日本4thフルアルバム『MAP OF THE SOUL:7 〜THE JOURNEY〜』に続き、通算2度目の記録だ。海外アーティスト全体を通じて、同ランキングで通算2度の1位獲得は史上初となる。

5thフルアルバム『ARIRANG』は、72.8万枚の売上を記録した。海外男性アーティストによる同ランキングの期間内売上70万枚超えは、2004年度のクイーン『クイーン ジュエルズ〜ヴェリー・ベスト・オブ・クイーン〜』以来、実に22年ぶりとなる。

また、BTSは海外アーティストとして初めて「合算アルバムランキング」の首位に立ち、92.2万ポイントを達成するという驚異的な成績を収めた。

オリコン史上、80万ポイントを突破した作品は、King & PrinceとSnow Manのみだった。BTSは歴代3組目であり、海外アーティストとして初めて“80万ポイントの壁”を突破した。

さらに「デジタルアルバムランキング」でも3位にランクインし、オンラインとオフライン両方で圧倒的な影響力を証明した。

BTSはオリコンを通じて、「“今のBTS”を収めたアルバムであるだけに、これほど多くの愛を受けていることが本当に光栄で嬉しいです」と語り、「いつも僕たちBTSと、僕たちの音楽を愛し応援してくださることに、感謝の気持ちをお伝えしたいです」と、全世界のARMYに感謝を伝えた。

なお、『ARIRANG』は米ビルボード、ローリングストーン、コンプレックス、英NMEなど、世界の有力メディアが選出した「2026年上半期ベストアルバム」にも名を連ねた。

特に米ビルボードは「BTSが空白期間を終えて戻ってきた結果は、それ自体がすべてを物語っている」と絶賛し、タイトル曲『SWIM』については「ビルボード『Hot 100』のトップに立った大ヒット曲であり、チームの歴史に長く残るクラシックになるだろう」と評価した。また、『Body to Body』『Hooligan』『Like Animals』など、収録曲全曲についても洗練された音楽的力量を高く評価した。

（記事提供＝OSEN）