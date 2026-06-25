【HG 1/144 ガンダムルブリスジウ【再販】】 【HG 1/144 ベギルベウトルシュ(ケナンジ小隊所属機/リドリック小隊所属機)【再販】】 【HG 1/144 ガンダムナイオン【再販】】 予約開始：6月25日11時 9月 発送予定 価格 ガンダムルブリスジウ：1,980円 ベギルベウトルシュ：2,420円 ガンダムナイオン：3,300円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 ガンダムルブリスジウ」などを9月に再販する。6月25日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は1,980円から3,300円。

今回プレミアムバンダイにて外伝コミック「機動戦士ガンダム 水星の魔女 ヴァナディースハート」のガンプラ「HG 1/144 ガンダムルブリスジウ」「HG 1/144 ベギルベウトルシュ(ケナンジ小隊所属機/リドリック小隊所属機)」「HG 1/144 ガンダムナイオン」の3種を再販することを発表しており、発送はそれぞれ9月を予定している。

「HG 1/144 ガンダムルブリスジウ」

「HG 1/144 ベギルベウトルシュ(ケナンジ小隊所属機/リドリック小隊所属機)」

「HG 1/144 ガンダムナイオン」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS

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※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。