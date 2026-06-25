【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ グレート・ジオング】 予約開始：6月25日16時 2027年2月 発送予定 価格：35,200円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ グレート・ジオング」を2027年2月に発売する。6月25日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は35,200円。

本製品は、ゲーム「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズより、ジオン公国軍を象徴する大型モビルアーマー群が結実した幻の機体「グレート・ジオング」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「ROBOT魂」で商品化したもの。

ジオング、アプサラスIII、ビグ・ザム、ビグロなど、それぞれの圧倒的な破壊力とコンセプトが合体したグレート・ジオングが全高約280mmという圧巻のスケールで立体化。各ユニットへの分離機構を搭載しているほか、付属の専用台座により分離状態のディスプレイもできる。

「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ グレート・ジオング」

サイズ：頭長高 約250mm、全高 約280mm 素材：ABS、ダイキャスト、PVC 商品内容本体交換用手首パーツ左右各1種専用台座一式

(C)サンライズ

※画像はイメージです。

※画像は試作品の為、実際の商品とは異なります。