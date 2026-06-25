２３日、中国鉄道車両製造大手、中国中車のブースで展示されている中国ラオス鉄道を走る高速鉄道列車「瀾滄号」の模型。（北京＝新華社記者／呉青昊）

【新華社北京6月25日】中国北京市で26日までの5日間、第4回中国国際サプライチェーン（供給網）促進博覧会が開かれている。先進製造分野のエリアには列車や船など各種交通インフラの模型が展示されている。

２３日、国有複合企業、中国中信集団（ＣＩＴＩＣ）のブースで展示されている国産大型クルーズ船「愛達・魔都号（アドラ・マジックシティー）」の模型。（北京＝新華社配信／林秋錦）

２３日、中国鉄道車両製造大手、中国中車のブースで展示されている高速鉄道車両ＣＲ４５０「復興号」の模型。（北京＝新華社記者／呉青昊）

２３日、中国鉄道車両製造大手、中国中車のブースで写真に納まる来場者。（北京＝新華社記者／呉青昊）

２３日、中国鉄道車両製造大手、中国中車のブースで展示品を撮影する来場者。（北京＝新華社記者／呉青昊）

２３日、中国鉄道車両製造大手、中国中車のブースで展示されている高速鉄道車両ＣＲ４５０「復興号」の模型。（北京＝新華社記者／呉青昊）