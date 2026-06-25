ジュリークのミスト化粧水が進化！夏の肌をうるおす限定＆リニューアル3種登場

強い日差しや冷房による乾燥など、夏は肌のうるおいが奪われやすい季節。そんな毎日のスキンケアに取り入れたいのが、ジュリークから2026年7月1日（水）に登場する3種類のミスト化粧水です。限定発売の「スイートハーバル バランシングミスト」と「ラベンダー バランシングミスト」、さらにリニューアルした「RO バランシングミスト」がラインアップ。植物の恵みと心地よい香りに包まれながら、ワンランク上のミスト体験を楽しんでみませんか♡

気分で選べる3種のミスト化粧水

今回登場するミスト化粧水は全3品。いずれも容量100mL、価格は5,500円（税込）です。

数量限定発売の「スイートハーバル バランシングミスト」は、ホーリーバジル*²を配合したみずみずしい使用感が魅力。

ホワイトティー＆ハーバルの香りが広がり、肌にうるおいを与えながら気分までリフレッシュさせてくれます。

リニューアル発売となる「RO バランシングミスト」は、ジュリークオリジナルのローズ品種「ジュリーク」のエキス*³を配合。

華やかなローズの香りとともに、きめ細かなミストが肌をやさしく包み込みます。

また、数量限定の「ラベンダー バランシングミスト」は、ラベンダーの穏やかな香りが特徴。日中の乾燥対策はもちろん、就寝前やリラックスタイムにもぴったりです。

*²カミメボウキ葉エキス(整肌成分)

*³ハイブリッドローズ花エキス（保湿成分）

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植物の恵みを生かしたこだわり処方

ジュリークのミスト化粧水は、オーガニック認証を受けた自社農園で育てられた植物を配合しているのが特徴です。

「スイートハーバル バランシングミスト」には、ホーリーバジルのほか、アロエベラ⁸やマシュマロー⁹を配合。乾燥や外的環境による肌悩みに着目し、健やかでなめらかな肌印象へ導きます。

「RO バランシングミスト」には、スキンケアのために開発されたオリジナルローズ「ジュリーク」とマシュマロー*⁹を配合。みずみずしいうるおいと上品な香りを楽しめます。

「ラベンダー バランシングミスト」もマシュマロー*⁹を配合し、心地よいうるおいを与えながら肌を整えます。

*⁸アロエベラ葉エキス（整肌成分）

*⁹アルテア根エキス（保湿成分）

さらに、「スイートハーバル バランシングミスト」は自然由来成分100％*¹⁰、自然由来香料100％*¹¹、「RO バランシングミスト」は自然由来成分95％*¹²、「ラベンダー バランシングミスト」は自然由来成分96％*¹³、自然由来香料100％*¹¹となっています。

*¹⁰自然由来指数100%(水を含む ISO16128準拠)

*¹¹自然由来指数100%(水を含まないISO16128準拠)

*¹²自然由来指数95%(水を含む ISO16128準拠)

*¹³自然由来指数96%(水を含む ISO16128準拠)

リニューアルボトルで快適なミスト体験

今回のシリーズではミストボトルもリニューアル。超微細なミスト粒子を均一に噴霧し、より広いスプレー角度で肌をやさしく包み込みます。

消費者調査では、100％の方が「非常にきめ細かいミスト体験」と評価した*¹⁴注目の仕様です。

メイクの上からも使用できるため、外出先での保湿や気分転換にも活躍。顔だけでなく体にも使えるので、さまざまなシーンで取り入れやすいのもうれしいポイントです。

*¹⁴消費者調査,51名,1日3回を7日間使用(ピーオーグローバル調べ)

この夏は香りとうるおいを味方に

夏の肌は想像以上に乾燥や外的環境の影響を受けやすいもの。ジュリークの新しいミスト化粧水は、うるおいケアはもちろん、香りによるリフレッシュタイムも叶えてくれるアイテムです。

ホワイトティー＆ハーバル、ローズ、ラベンダーと、それぞれ異なる魅力を持つ3種類から、その日の気分やシーンに合わせて選べるのも魅力♪

毎日のスキンケアに取り入れて、心地よい夏のビューティー習慣を始めてみてはいかがでしょうか。