高嶋政伸、“誘拐予告”で刑事と共同生活を送った過去明かす 芸能一家で育った規格外の日常
「4ヶ月か5ヶ月くらいずっと一緒に…」
俳優の高嶋政伸（59 ※高＝はしごだか）が25日放送のフジテレビ系『ノンストップ！』（月〜金 前9：50）に出演。過去に刑事と共同生活を送っていたことを明かした。
【写真】レアショット！高嶋政伸が幼い頃の高島家・家族写真
高嶋政伸は、父は俳優、司会者として活躍した故・高島忠夫さん、母も俳優・寿美花代という芸能一家で育った。そのため、子ども時代には誘拐予告に遭ったといい、「（父に）『お前の息子を誘拐する』みたいのが来て、刑事さんが来られて、4ヶ月か5ヶ月くらいずっと一緒にいてくれて」と共同生活を送っていたと明かした。
刑事は住み込みで警戒していたといい、「仏間に刑事さんが寝泊まりして、朝ごはんも食べて学校も行ってくれて、手錠見せてくれたり」と話した。その後、犯人は無事逮捕されたというが、「刑事さんが車で帰るとき、泣きながら車を走って追いかけて『行かないで〜』って」と、規格外の日々を思い出を振り返った。
俳優の高嶋政伸（59 ※高＝はしごだか）が25日放送のフジテレビ系『ノンストップ！』（月〜金 前9：50）に出演。過去に刑事と共同生活を送っていたことを明かした。
【写真】レアショット！高嶋政伸が幼い頃の高島家・家族写真
高嶋政伸は、父は俳優、司会者として活躍した故・高島忠夫さん、母も俳優・寿美花代という芸能一家で育った。そのため、子ども時代には誘拐予告に遭ったといい、「（父に）『お前の息子を誘拐する』みたいのが来て、刑事さんが来られて、4ヶ月か5ヶ月くらいずっと一緒にいてくれて」と共同生活を送っていたと明かした。
刑事は住み込みで警戒していたといい、「仏間に刑事さんが寝泊まりして、朝ごはんも食べて学校も行ってくれて、手錠見せてくれたり」と話した。その後、犯人は無事逮捕されたというが、「刑事さんが車で帰るとき、泣きながら車を走って追いかけて『行かないで〜』って」と、規格外の日々を思い出を振り返った。