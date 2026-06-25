◇W杯北中米大会1次リーグC組 ブラジル 3―0 スコットランド（2026年6月24日 米国・マイアミ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグC組最終第3戦のブラジル―スコットランド戦は24日（日本時間25日）に米マイアミで行われ、ブラジルのFWネイマール（34＝サントス）が3―0の後半30分から途中出場した。

FWクニャ（マンチェスターU）と交代でピッチに入ると、観客は総立ちになって大きな歓声が起こった。声援を浴びたネイマールは場内を見渡すようにくるりと一回転し、プレーを開始。後半45分に自らキッカーを務めた左サイドからのFKでこぼれ球を拾い、強烈なミドルシュートを放ったが、相手GKの正面を突いた。そのまま3―0で快勝し、C組首位で決勝トーナメント進出を決めると、試合後は再び大歓声を浴びながら目に涙を浮かべる場面もあった。

ネイマールが代表戦に出場するのは、2023年10月のウルグアイ戦で左膝前十字じん帯断裂の重傷を負って以来2年8カ月ぶり。その後も度重なるケガで代表から遠ざかり、今大会でサプライズ復帰を果たしたものの、5月に右ふくらはぎを負傷したため1次リーグ第1、2戦は欠場していた。

開幕3試合で4得点としたFWビニシウス（Rマドリード）はネイマールの復帰歓迎。「私たちのアイドルが帰ってきた。彼は常に懸命に戦い、ここにいるためにあらゆる努力を尽くしてきた男だ。ケガによる離脱から復帰した彼がこれからも進化と向上を続け、大会を通じて私たちを助けてくれることを願っている。それが最も重要なことだ」と語った。アンチェロッティ監督も「チームにとって大きな助けになる」と指摘した。

ネイマールはこの日が国際Aマッチ129試合目の出場で、ブラジル代表歴代1位の79得点を記録。W杯は4大会連続出場で、過去3大会で8得点を挙げている。