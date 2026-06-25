待望の再販！ 2026年6月発売「サンリオキャラクターズ じゆうちょう＆下じきセットチャーム」全6種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、ベネリックの「サンリオキャラクターズ じゆうちょう＆下じきセットチャーム」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
ベネリックから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ じゆうちょう＆下じきセットチャーム」（税込400円）。全6種のラインアップとなっています。
サンリオキャラクターズ じゆうちょう＆下じきセットチャーム
▼メーカー
ベネリック
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全6種
・ハローキティ
・バッドばつ丸
・リトルツインスターズ
・マイメロディ
・けろけろけろっぴ
・おさるのもんきち※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオキャラクターズ じゆうちょう＆下じきセットチャーム」が見逃せない！
ベネリックから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ じゆうちょう＆下じきセットチャーム」（税込400円）。全6種のラインアップとなっています。
自由帳と下敷きがセットになった可愛いチャームが登場！自由帳と下敷きがセットになった、懐かしくも可愛いチャームが登場しました。自由帳はただの飾りではなく、実際にミニメモ帳としても使える嬉しい仕様となっています。こちらは2025年6月に発売された人気商品の再販アイテムです。前回手に入れられなかったファンの方も、この機会にぜひチェックしてみてください。
詳細情報▼商品名
サンリオキャラクターズ じゆうちょう＆下じきセットチャーム
▼メーカー
ベネリック
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全6種
・ハローキティ
・バッドばつ丸
・リトルツインスターズ
・マイメロディ
・けろけろけろっぴ
・おさるのもんきち※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)