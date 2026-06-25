男子サッカー日本代表（FIFAランク18位）は、グループFで現在2位。決勝トーナメント進出となった場合の対戦相手が確定した。日本が首位通過すればモロッコ代表（同8位）と、2位通過でブラジル代表（同6位）と対戦する。現在、勝ち点「4」でオランダ代表（同7位）に次いで2位の日本は、日本時間26日にグループステージ（GS）突破をかけ、第3戦のスウェーデン（同38位）戦に臨む。

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この日行われたグループCの第3戦で、ブラジルはスコットランドに3−0と快勝。モロッコもハイチに4−2で勝利し、ともに勝ち点「3」を手にし合計勝ち点「7」で並んだが、得失点差でブラジルがモロッコを上回り、首位がブラジル、2位にモロッコの順位となった。

日本時間15日に行われたグループステージ初戦のオランダ戦（同7位）。前半をスコアレスで折り返した日本は、後半立ち上がり、相手に先制を許すが中村敬斗（25）のW杯初ゴールで1−1の同点に追いつく。19分、再びオランダに勝ち越しゴールを許した日本だが、終了間際に途中出場の小川航基（28）のヘディングシュートが鎌田大地（29）に当たってゴールイン、ギリギリで同点に追いつき、2−2の引き分けに持ち込んだ。

21日のチュニジア（同44位）戦。日本は前半4分に鎌田大地（29）の2試合連続ゴールで先制すると、31分には上田綺世（27）のW杯初ゴールで追加点。後半も伊東純也（33）のW杯初ゴールに上田が2点目のゴールを決め、W杯日本史上最多得点となる4ゴールで圧勝。グループステージ（GS）初白星を挙げ、勝ち点を「4」として2位に浮上した。