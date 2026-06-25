気象庁によりますと、台風7号（メーカラー）は26日(金)にかけて南西諸島にかなり接近する見込みです。その後は進路を東よりに変えて速度を上げ、27日(土)には西日本から東日本の太平洋側に接近するおそれがあります。

【写真を見る】【ダブル台風の今後は】台風7号（メーカラー）27日(土)には西日本～東日本の太平洋側へ 大気の状態「非常に不安定」に 広範囲で100ミリ超、九州北部では250ミリの雨予想も（沖縄・九州・四国・近畿・東海・関東の雨風シミュレーションと情報）

27日にかけて西日本から東日本、南西諸島の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となる見込みで、最新の防災気象情報への注意が呼びかけられています。

≪目次≫

▼【画像を見る】上陸の可能性は？台風７号の最新予想進路

▼【画像を見る】雨・風への影響は 最新の気象シミュレーション（25日～30日）

▼全国的に100ミリ超える…雨が強まるのはいつ？予想降水量の一覧（24時間雨量、多い所）

▼風が強まるのはいつ？各地域への影響と詳細予想

「ダブル台風」はどうなる…？25日(木)午前時点での位置は

台風7号は25日午前6時には宮古島の南約200キロの場所にあって、1時間に約10キロメートルの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は秒速30メートル、最大瞬間風速は秒速45メートルで、暴風域を伴っています。

一方、台風8号（ヒーゴス）はこの先は発達せず、きょう26日にも熱帯低気圧に変わる予想となっていますが、午前6時にはフィリピンの東にあって、1時間の20キロメートルの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は秒速20メートル、最大瞬間風速は秒速30メートルです。

また、東シナ海から九州付近を通って日本の東に前線が伸びています。

前線・低気圧・台風に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、２７日にかけて、西日本から東日本や南西諸島の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

【画像を見る】上陸の可能性は？台風７号の最新予想進路

【画像を見る】雨・風への影響は 最新の気象シミュレーション（25日～30日）

6月25日（木）

6月26日（金）

6月27日（土）

6月28日（日）

6月29日（月）

6月30日（火）

全国的に100ミリ超える…雨が強まるのはいつ？予想降水量の一覧（24時間雨量、多い所）

25日午前6時から26日午前6時まで

九州北部地方：250ミリ

近畿地方：200ミリ

四国地方：200ミリ

東海地方：180ミリ

九州南部：180ミリ

関東甲信地方：120ミリ

沖縄地方：100ミリ

26日午前6時から27日午前6時まで

四国地方：200ミリ

近畿地方：150ミリ

関東甲信地方：100ミリ

九州北部地方：100ミリ

九州南部：100ミリ

沖縄地方：100ミリ

奄美地方：100ミリ

27日午前6時から28日午前6時まで

関東甲信地方：200ミリ

近畿地方：100ミリ

四国地方：100ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

風が強まるのはいつ？各地域への影響と詳細予想

■沖縄地方・奄美地方

沖縄地方では26日にかけて、奄美地方では26日は、猛烈な風が吹き、うねりを伴う大しけとなるでしょう。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど厳重な警戒が必要です。

【予想される最大風速（最大瞬間風速）】

25日（木）

沖縄地方：秒速25メートル（秒速35メートル）

26日（金）

沖縄地方：秒速30メートル（秒速40メートル）

奄美地方：秒速30メートル（秒速40メートル）

27日（土）

奄美地方：秒速23メートル（秒速35メートル）

【予想される波の高さ（うねりを伴う）】

25日（木）

沖縄地方：7メートル

奄美地方：5メートル

26日（金）

沖縄地方：7メートル

奄美地方：7メートル

27日（土）

奄美地方：5メートル

九州地方（北部・南部）

九州北部地方では26日にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。九州北部地方では26日にかけて、九州南部では25日は、土砂災害に厳重に警戒してください。

【予想される最大風速（最大瞬間風速）】

26日（金）

九州南部：秒速23メートル（秒速35メートル）

27日（土）

九州南部：秒速23メートル（秒速35メートル）

【予想される波の高さ（うねりを伴う）】

26日（金）

九州南部：5メートル

27日（土）

九州南部：5メートル

関東甲信地方・東海地方・近畿地方・四国地方

西日本から東日本にかけても太平洋側を中心に、激しい雨や非常に激しい雨が降って大雨となる所がある見込みです。27日には関東甲信地方でも風が強まり、波が高くなるでしょう。

【予想される最大風速（最大瞬間風速）】

27日（土）

関東甲信地方：秒速25メートル（秒速35メートル）

【予想される波の高さ（うねりを伴う）】

関東甲信地方：6メートル

防災上の注意

暴風・高波：沖縄地方と奄美地方では、飛来物による負傷やトラックの横転、暴風、うねりを伴う高波に厳重に警戒してください。

大雨・災害：九州北部地方と九州南部では土砂災害に厳重な警戒が必要です。また、西日本から東日本の太平洋側、南西諸島でも27日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

突風・落雷：27日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は、速やかに建物内へ移動するなど安全確保に努めてください。