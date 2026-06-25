◇W杯北中米大会1次リーグC組 ブラジル 3―0 スコットランド（2026年6月24日 米国・マイアミ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグC組の第3戦が24日（日本時間25日）に行われ、ブラジル（FIFAランク6位）がスコットランド（同42位）に3―0で快勝し、首位突破を決めた。勝ち点7でモロッコと並んだが、得失点差で上回った。FWネイマール（34＝サントス）が981日ぶりに代表復帰。試合後には涙を流した。

ネイマールがW杯のピッチに帰ってきた。ブラジル代表の試合に出場するのは、23年10月のウルグアイ戦で左膝前十字じん帯断裂の重傷を負って以来2年8カ月ぶり。その後も度重なるケガで代表から遠ざかり、今大会でサプライズ復帰を果たしたものの、5月に右ふくらはぎを負傷したため1次リーグ第1、2戦は欠場していた。

FWビニシウス（Rマドリード）が前半7分の3戦連発弾を含む2得点と活躍し、FWマテウス・クニャ（マンチェスターU）も2戦連発となるチーム3点目の追加点で貢献。

後半31分にその瞬間は訪れた。FWクニャと交代でピッチに登場すると、観客は総立ちで大きな歓声が起こった。声援を浴びたネイマールは場内を見渡すようにくるりと一回転し、プレーに入っていった。後半44分には強烈なミドルシュートを放ったが、これは相手GKの正面をついた。

試合は3―0で快勝し、C組首位で決勝トーナメント進出を決めると、試合後は再びの大歓声を浴びながら目に涙を浮かべる場面もあった。試合後にブラジルの最大テレビ局TVグローボのインタビューに応じた。

「心臓がドキドキして、すごく緊張したけど、同時に幸せだった。すべてが完璧だった」と感慨深い様子でコメントを残した。