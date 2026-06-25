◇インターリーグ ドジャース−ツインズ（2026年6月24日 ミネアポリス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、敵地でのツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。7回の第4打席は見逃し三振に倒れた。

4−3の7回は先頭で第4打席を迎え、相手ベンチは先発・ライアンから2番手で昨季までドジャースに在籍したバンダと対戦。フルカウントからの6球目、外角低めの直球を見送り四球で出塁したかに思われたが、ツインズ側がABSチャレンジを要求。ロボット審判がストライクに判定を変え、見逃し三振に倒れた。

直前の5球目は、内角低めの直球をストライク判定されると、大谷がABSチャレンジを要求。ただ、判定は変わらずストライクのままで、自身が失敗した直後に敵軍が成功する対照的な結果となった。

初回の第1打席は右直。投手として3失点し、1−3と逆転を許した直後の3回無死二塁の第2打席はライアンのナックルカーブをしぶとく中前に運ぶ適時打で反撃。この回、打線は3点を奪って再逆転に成功した。4回の第3打席は空振り三振だった。

投げては6回まで3失点と力投を続けている。

大谷は左膝の炎症を抱えているが、この日の試合前にロバーツ監督は「今のところ膝の状態が投球に影響しているという報告は受けていない」と説明。直近数試合の登板では右手中指のマメが影響し、出血する場面も見られているが「それほど深刻ではない。血が見えると心配になるのは分かるが、患部を保護するために貼っていたものが剥がれたことで出血しただけ」とこちらも不安視していなかった。