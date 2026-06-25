お笑い芸人のやす子（27）が25日、Xを更新。午前7時半ごろ、青森県で発生した最大震度6強の地震について、約15分後の午前7時47分に「エレベーターは 閉じ込められる危険があります」などと注意喚起を行った。八戸市内のビルでは、午前8時過ぎ、男性がエレベーターに閉じ込められたとの情報もある。

気象庁によると、25日午前7時30分ごろ、青森県三八上北で震度6強の地震があった。震央は岩手県沖。震源の深さは50キロで、地震の規模はM6・9と推定されている。

「三八上北（さんぱちかみきた）」は、青森県南東部の地域を示す。三戸郡、八戸市、上北郡の3地域を含む。最大震度6強を記録した階上町（はしかみちょう）は、八戸市の南隣、太平洋に面した町。八戸市の南部でも震度6弱を記録している。

やす子は午前7時47分に「東京まで揺れました 余震に気をつけましょう」と注意喚起。「余震は今起きた地震より 小さいわけではありません！ 大きな可能性もあります 家が歪んでたりヒビが入ってたり ドアが閉まらなくなってたら外に出て避難」と呼びかけ、「エレベーターは 閉じ込められる危険があります」と具体的な注意事項を挙げて注意を呼びかけていた。

その後、実際に青森でエレベーター閉じ込めとみられる事案が発生している情報も報じられており、注意喚起が実った形となった。

やす子は22日夜、「【ご報告】防災士の資格に合格しました！！ 引き続き、災害に備えて行きます！！ #防災士」と報告したばかりだった。