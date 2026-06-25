◆米大リーグ ツインズ―ドジャース（２４日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ツインズ戦に「１番・投手」で二刀流出場した。

２０日に真美子夫人が第２子を無事出産したことを発表してからの初登板で、マウンドに上がる前の初回先頭の第１打席は初球の直球を打ち右直。第２打席は１−３の３回無死二塁で、初球ナックルカーブを中前に打ち返す適時打を放った。

２回にベッツの９号ソロで先制してもらった大谷は、その裏に３失点。直後の打席で自ら１点を取り返し、１点差とした。パヘス三振で１死後、フリーマン四球、ベッツ左前打で１死満塁。マンシーも右前適時打で続き、大谷が生還して同点のホームを踏んだ。さらにコールが右犠飛を放ち、すぐさま逆転に成功した。

４回２死の第３打席はカウント２−２から低めスイーパーに空振り三振。７回先頭での第４打席では昨季まで同僚だった左腕バンダと対戦。カウント３−１からストライク判定に大谷がＡＢＳチャレンジを要求したがストライク判定で代わらず。続く外角低めへの直球はボール判定で、今度は相手捕手がチャレンジを要求。ゾーン外角低めギリギリにかすっており、四球判定が見逃し三振になった。

メジャー通算３００本塁打まで残り３本としている「打者・大谷」はこの日、ツインズのエース右腕ライアンと３年ぶりに対戦。試合前の時点で通算５打数１安打の打率２割、１打点、２三振の難敵から２試合ぶりとなる１８号の期待がかかる。

大谷は前回の二刀流出場だった１０日（同１１日）の敵地・パイレーツ戦の翌日、１１日（同１２日）の同戦にＤＨで先発出場した際、１３号ソロを含む２打数２安打２四球と全４打席で出塁しながら７回に途中交代。球団から「左膝の炎症」と発表され、以降は試合後のクラブハウスでアイシングする姿が見られるなど、今も左膝は万全な状態には至っていないが「（長い）シーズンをやっていれば、必ずしも常に万全に投げられるわけではない」と言い訳せずにマウンドに立っている。

その中でも、打者としては６月は試合前の時点で１８試合に出場し、打率３割３分３厘、７本塁打、１４打点と結果を残している。今季はリアル二刀流の試合で３本塁打というデータもある。前日２３日（同２４日）の試合では４回に決勝の左犠飛を打った一方、スタメンで唯一の無安打だっただけに、うっぷんを晴らしたいところだ。

「投手・大谷」は前回１７日（同１８日）の本拠地・レイズ戦で６回７安打４失点も７勝目をマークした。さらに、９年目で初の出来事になったのが６回の攻撃で代打出場したこと。「５番・ＤＨ」のロハスの代打として大谷が打席に向かい、初球打ちで遊ゴロだったが、登板した試合での代打出場は初めてだった。